Auf der roten Couchlandschaft finden alle vier Platz: Vater, Vater, Tochter und Sohn. Vor dem Fenster Herbstflieder, am Gartenhäuschen eine Harke, zwei Paar Gummistiefel in Rosa und Rot lehnen ordentlich nebeneinander an der Terrassentür. "Mit den Jahren sind wir ziemlich heteronormativ geworden", sagt der Sonderpädagoge Tobias Munz. In der Vase auf dem Küchenbock stecken angetrocknete Herbstblumen – Familienidylle in einem neu bebauten Hinterhof in Hamburg-Altona.

Tobias und Martin Munz in ihrem Garten © Parvin Sadigh

"Wir machen nicht mehr jeden Samstag Party", sagt der 40-jährige Tobias Munz, "die Ehe, die Kinder …". Er ist für seine Liebe zu Martin von Zürich nach Hamburg gezogen und hat ein neues Leben begonnen, mit neuer Schule, neuen Freunden – und dem Bekenntnis zueinander vor dem Standesamt vor elf Jahren. Er hat den Nachnamen seines Partners angenommen. "Das passte zum Neuanfang."



Ehe nennen durften sie ihr Bündnis bisher offiziell nicht, sondern eingetragene Partnerschaft. Das wird sich am morgigen Montag ändern, wenn Tobias und Martin Munz (42) noch einmal feierlich Ja sagen werden. Den Brückentag am 2. Oktober hat das Standesamt Altona für heiratswillige homosexuelle Paare reserviert. Sonst hätten sie hier bis 2018 auf einen Termin warten müssen. Die bürokratischen Hürden sind nicht hoch, wer nur seine Partnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen möchte, muss nicht mehr dieselben Unterlagen beibringen wie zur Verpartnerung und keine Gebühr mehr zahlen.

Ehe für alle Etappen zur Ehe für alle 1969 – Homosexualität unter Erwachsenen wird in der Bundesrepublik straffrei. Der Paragraf 175 Strafgesetzbuch wird aber erst 1994 endgültig abgeschafft.



August 2001 – Das Lebenspartnerschaftsgesetz tritt in Kraft. Homosexuelle Paare können eine eingetragene Partnerschaft eingehen. Sie sind aber rechtlich nicht komplett mit der Ehe gleichgestellt. Zum Beispiel dürfen sie nicht gemeinsam Kinder adoptieren. Im Juli 2002 erklärt das Bundesverfassungsgericht, das Gesetz sei mit dem im Grundgesetz festgeschriebenen besonderen Schutz der Ehe vereinbar. Im Januar 2005 werden die Rechte von Lebenspartnern deutlich gestärkt. Sie dürfen unter anderem leibliche Kinder des Partners adoptieren. Seit Februar 2013 dürfen auch Adoptivkinder des Partners adoptiert werden. Im Mai 2013 entscheidet das Verfassungsgericht, dass auch die steuerliche Ungleichbehandlung eingetragener Lebenspartnerschaften und Ehen beim Ehegattensplitting verfassungswidrig sind.



Juni 2017 – Der Bundestag beschließt das Gesetz zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Noch bestehende Ungleichbehandlungen wie beim Adoptionsrecht werden beseitigt. Ehe für alle in Europa Deutschland ist eines der letzten westeuropäischen Länder, das Schwulen und Lesben die Adoption erlaubt. Ein Überblick: Die Niederlande sind Vorreiter. In Amsterdam werden 2001 die weltweit ersten homosexuellen Ehen standesamtlich geschlossen. Seit 1998 können gleichgeschlechtliche Paare ihre Partnerschaft bereits bei den Standesämtern registrieren lassen. Eine Adoption ist möglich.



Belgien ist 2003 nach den Niederlanden weltweit das zweite Land, das heterosexuelle und homosexuelle Paare gleichstellt. Im Jahr 2006 kommt das Adoptionsrecht hinzu.



Dänemark lässt 1989 als erster Staat der Welt eine registrierte Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare zu. Seit 2010 haben homosexuelle Dänen dasselbe Recht auf Adoption von Kindern wie heterosexuelle. Seit Sommer 2012 können sie heiraten. Auf den Färöer-Inseln, zu Dänemark gehörend, waren allerdings noch bis Juni 2017 gleichgeschlechtliche Ehen nicht erlaubt. Finnland: Das Parlament stimmt 2014 für die sogenannte Homo-Ehe. Das Gesetz tritt 2017 in Kraft und umfasst auch das Recht auf Adoption.



Frankreich: Trotz heftiger Proteste von Konservativen tritt das Gesetz zur Ehe für alle im Mai 2013 in Kraft. Schwule und Lesben haben zudem ein Adoptionsrecht.



Großbritannien: England und Wales stimmen 2013 für die Homo-Ehe, Schottland folgt 2014. Eine Adoption ist in England und Wales bereits seit 2005 möglich, in Schottland seit 2009. Nordirland hat bei der Ehe bisher nicht nachgezogen, eine Adoption ist aber seit 2013 erlaubt. Auf den Bermudainseln ist seit 2015 die Adoption und seit 2017 die Ehe für alle rechtmäßig.



Irland lässt die Eheschließung homosexueller Paare im Mai 2015 zu – als erstes Land weltweit per Volksentscheid. Das Gesetz zur Adoption wird 2015 beschlossen, ist aber bisher noch nicht vollständig in Kraft getreten.



Island: Das Parlament ermöglicht die Homo-Ehe im Sommer 2010. Gleich darauf heiratet die damalige Regierungschefin Jóhanna Sigurdardóttir ihre Lebensgefährtin.



Luxemburg: Homosexuelle Paare können sich im Großherzogtum seit Anfang 2015 das Jawort geben und Kinder adoptieren. Im Mai 2015 heiratet Premierminister Xavier Bettel seinen langjährigen Partner.



Norwegen: Homosexuelle können heiraten und sind anderen Ehepaaren auch bei der Adoption gleichgestellt. Das Parlament in Oslo verabschiedet das Gesetz 2008.



Portugal: Ehen gleichgeschlechtlicher Partner sind seit 2010 möglich. Seit Februar 2016 haben sie auch das Adoptionsrecht.



Schweden: Seit 1995 können sich homosexuelle Paare amtlich registrieren lassen, 2003 werden sie auch beim Adoptionsrecht gleichgestellt. Seit 2009 ist die Ehe möglich.



Slowenien: Im März 2015 verabschiedet das Parlament ein Gesetz zur Einführung der Homo-Ehe. Doch kippen im Dezember 2015 die Bürger in einem Referendum mit großer Mehrheit das Gesetz wieder.



Spanien erlaubt homosexuellen Paaren 2005 die Eheschließung ebenso wie die Adoption von Kindern.

Ab dem 1. Oktober gilt das Gesetz zur Öffnung der Ehe. Nun lautet der Text im bürgerlichen Gesetzbuch: "Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen." Die eingetragene Partnerschaft, die sogenannte Homo-Ehe, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Eine Entscheidung, die nach jahrelangem politischen Zaudern Ende Juni von einer Mehrheit der Parlamentarier in Windeseile getroffen worden war. Angela Merkel hatte zuvor wie zufällig davon gesprochen, dass die Diskussion "eher in Richtung einer Gewissensentscheidung" gehen sollte.

Irgendwann ist Ehe einfach Ehe

Mit der Öffnung der Ehe wird auch der Begriff Homo-Ehe obsolet, gab es ihn doch nur, um diese eine Ehe von der vermeintlich richtigen Ehe abzugrenzen. "Irgendwann", sagt der NDR-Redakteur Martin Munz, "braucht man auch das seltsame Konstrukt Ehe für alle nicht mehr. Ehe ist dann einfach Ehe".



Die beiden Männer haben ihre Feier vor elf Jahren schon einfach Hochzeit genannt und auch so gefeiert: in Frack und Zylinder. Sie haben goldene Ringe getauscht, Walzer getanzt, auf einem Schiff ein Fünf-Gänge-Menü für 100 Gäste servieren lassen. Die Gäste liefen entsprechend einer Tradition aus Schwaben, der Heimat von Martin Munz, geordnet vom Standesamt zum Schiff: voran die Kinder, dann die unverheirateten Erwachsenen und die noch frisch Vermählten direkt hinter dem verpartnerten Paar. Eine Tradition, die selbst Heterosexuelle in Süddeutschland nur noch selten pflegen.



"Wir haben mit dem Konventionellen gespielt", erzählt Martin Munz. "Eine Freundin sagte damals: Das war die spießigste Hochzeit, die ich je erlebt habe." Vor elf Jahren empfanden sie dieses So-tun-als-ob noch als einen revolutionären Akt, sagen die Munz heute.



Diskriminierung kaschiert

Und ja, die Homo-Ehe habe auch schon viel bewegt. Schwulsein habe viel von seinem Exotenstatus verloren. Diese Erwartung, ihr macht ja so tolle Partys, ihr seid immer toll angezogen, hat ein wenig nachgelassen. "Als eingetragenes Paar ist man auch für die anderen viel normaler geworden."

Trotzdem: "Indem wir so taten, als ob wir wirklich heiraten, haben wir die Diskriminierung kaschiert", sagt Martin Munz. "Wir signalisierten: Ist doch alles in Ordnung. Nee, ist es aber längst nicht." Tobias ergänzt: "Die eingetragene Partnerschaft umzuwandeln in eine Ehe, ist nicht nur als politisches Signal wichtig, sondern auch für mein Gefühl. Erst dann kann ich auch erleben, dass unsere Ehe gleich viel wert ist wie die der anderen." Außerdem bräuchten die Deutschen einfach ein Gesetz, damit sich ihr Denken verändere.



Diskriminierung haben die beiden vor allem in der Familienfrage erlebt. Am Anfang bekamen Schwule und Lesben in eingetragener Partnerschaft nur die Rechte, die nichts kosten – dafür aber alle Pflichten, inklusive Unterhaltspflichten. Nach und nach entschied das Verfassungsgericht, dass das nicht rechtmäßig ist. Mietrechtliche, erbrechtliche und steuerrechtliche Vorteile musste der Staat auch Menschen in eingetragener Partnerschaft gewähren. Ein Partner durfte bald das Kind des anderen adoptieren. Nur ein Recht hatten sie nicht: gemeinsam Kinder zu adoptieren. Das erledigt sich am Sonntag.

Auf der Terrasse von Martin und Tobias Munz © Parvin Sadigh

Zu spät für das Paar Munz. Sie hatten vor Jahren ein Vorgespräch in der Adoptionsstelle, Termine für Einzelgespräche vereinbart, Formulare bekommen. "Eigentlich war das Verfahren eröffnet, dachten wir." Aber dann kam der Anruf, dass das Anliegen gar nicht erst geprüft werde. Wir vergeben kein Kind an eine Einzelperson, lautete die Begründung. Und: Schwule hätten sie noch nie gehabt, immer nur Lesben, aber denen hätten sie das auch ausgeredet. Schließlich ginge es um das Kindeswohl. Gleich darauf kam der Vorschlag: Haben Sie schon mal über eine Pflegschaft nachgedacht?

Plötzlich sind Schwule gut genug

Adoption funktioniere wie die freie Marktwirtschaft, schimpft Martin Munz: "Das Angebot reicht nicht einmal für die Heten." Bei den Pflegekindern hingegen ist das Angebot größer als die Nachfrage, also sind Schwule plötzlich gut genug.

Seit vielen Jahren haben die beiden zwei Pflegekinder zu Hause, sie gehen inzwischen zur Schule. Die Männer sind sehr glücklich mit ihrer Familie, auch wenn die Unsicherheit, die eine Dauerpflegschaft mit sich bringt, bleibt. Sie hadern nicht damit, dass sie erst ab dem heutigen Sonntag adoptieren dürften. Für sie kommt das nicht mehr infrage. Mit zwei Kindern sind sie zufrieden.



Gleichberechtigung ist der Grund, aus dem sie noch mal heiraten. Eigentlich hätte es ihnen gereicht, ein Formular für die Umwandlung zu unterschreiben. Aber der Standesbeamte sagte: Sie bekommen den Hochzeitssaal und sie müssen noch mal Ja sagen. "Dann wurde das Ganze doch viel emotionaler als gedacht: dieses noch mal Ja sagen", sagt Martin Munz. 30 Leute wollen kommen aus Schwaben und der Schweiz. "Wir lassen gerade die Ringe aufpolieren und ein zweites Datum eingravieren, wir kaufen neue Anzüge und auch die Kinder machen sich hübsch."

Anschließend gibt es ein bodenständiges Mittagessen beim Italiener mit drei Gängen statt fünf. Vor der Trauung gehen alle Eis essen. Und wer noch Lust hat, kommt am Nachmittag zu ihnen in die Eckkneipe, in die sie auch sonst gehen. "Wenn die Party um 21 Uhr zu Ende ist, ist das auch okay." Aber immerhin, sagt Martin Munz, sei das doch mal ein neues, originelles Familienfest, das es nur für eine Übergangszeit geben wird. Irgendwann haben alle, die es wünschen, ihre Partnerschaft in eine Ehe umgewandelt. Ab 1. Oktober können nur noch Ehen geschlossen werden. Das sollte man doch mitnehmen.