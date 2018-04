Erst als seine Mutter unheilbar an Leukämie erkrankte, sagte Naeem* Ja. Die Mutter wollte ihren ältesten Sohn noch vor ihrem Tod in geregelten Verhältnissen wissen und eine fürsorgliche Frau an seiner Seite sehen. Der Sohn war 33 und hatte sich sein Leben lang geweigert, eine Person zu heiraten, die er weder kennt, noch liebt. Am Ende war die Liebe zur Mutter größer.

Wenn es um arrangierte Ehen geht, sehen wir in Wissenschaft und Medien häufig die Geschichten der Mädchen und Frauen: ihr Leiden, der Druck der Familie, die Ehrenmorde. Um den Leidensdruck der Männer geht es hingegen nie. Dabei befinden auch sie sich in einem Dilemma.

Naeem ist das, was man in Pakistan "eine gute Partie" nennen würde: vermögendes Elternhaus, Studium in England, fester Job bei einer internationalen Organisation und er weiß viel über Literatur und Philosophie zu erzählen. Umso mehr erwartete seine Familie, dass er heiratet. Manchmal, sagt er, habe ihn der Druck so gequält, dass er sich wünschte, morgens einfach nicht mehr aufzuwachen.

Naeem fügte sich dem Spiel

In Ländern wie Pakistan, Indien oder China ist die arrangierte Ehe Alltag, auch in Deutschland existierte sie bis in das 20. Jahrhundert. Nicht immer hat sie mit Zwang zu tun und nicht immer endet sie grausam. Die Grenzen sind jedoch fließend: In den Sozialwissenschaften verweisen einige darauf, dass die arrangierte Ehe ebenso wie die Zwangsheirat Ausdruck autoritärer Strukturen sei und die Selbstbestimmung untergrabe. Zudem sei der Begriff oftmals eine Beschönigung für Gewalt und immensen Druck. Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen davor, arrangierte Ehen unter Generalverdacht zu stellen. Eine arrangierte Ehe setze nämlich das Einverständnis beider Partner voraus. Aufgrund der gesellschaftlichen und familiären Erwartungen ist allerdings klar, dass sich der Auswahlprozess nicht bis in alle Ewigkeit ziehen kann.

Um für Naeem eine Frau zu finden, trafen seine Familienmitglieder regelmäßig die Eltern von potenziellen Partnerinnen. Stimmten Religionszugehörigkeit, soziale Stellung, Vermögen und Bildungsgrad, zeigten sie Naeem Fotos der Frau und sagten ihm, was sie studierte, wo sie lebt und welche Hobbys sie hatte. Naeem fügte sich dem Spiel. Er tauschte WhatsApp-Nachrichten mit ihr aus und traf sie mitsamt der Familie zum Tee. Manchmal traf er die Frau auch alleine in Cafés oder auf Marktplätzen – also dort, wo viele Menschen waren und Paare nicht von Passanten oder Polizisten beäugt wurden. Vorehelicher Kontakt ist gesetzlich zwar nicht verboten, die konservative Gesellschaft sieht ihn jedoch mit Argwohn. Bei den Treffen sprachen die Naeem und seine potenzielle Partnerin dann über Lieblingsfilme und Reiseziele. Heiraten wollte Naeem aber keine von ihnen. Seiner Familie sagte er nach jedem Angebot, die Frau sei nicht erwachsen genug, nicht belesen genug, oder nicht schön genug. Nachbarn und Verwandte munkelten, er sei homosexuell.

Einmal in seinem Leben war Naeem verliebt gewesen. Ihr Name war Samina. Die beiden lernten sich in der Higher Secondary School kennen, vergleichbar mit der deutschen gymnasialen Oberstufe. Persönlich konnten sie sich nicht treffen, also schrieben sie heimlich SMS oder skypten, wenn Saminas Eltern arbeiteten oder schliefen. Manchmal stand Samina auf ihrem Balkon, der zur Straße gelegen war, und Naeem fuhr mit seinem Auto vorbei, um sie wenigstens für ein paar Sekunden zu sehen. Nach vier Jahren hielt er schließlich bei Saminas Vater um ihre Hand an. Er hatte sich seine Haare sorgfältig gegelt und trug einen schwarzen Anzug, den er während seines Studiums in England gekauft hatte. Seine Hände und Stirn waren nass, erinnert er sich, vor kaum einem Moment in seinem Leben habe er solche Angst gehabt. Die Worte hatte er zu Hause vor dem Spiegel geübt. Das Gespräch fand im Wohnzimmer von Saminas Eltern statt. Samina servierte Tee. Dann trug Naeem sein Anliegen vor.

*Name geändert