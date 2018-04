Wie viele Kinder eine Frau in Deutschland bekommt, schwankt je nach Region erheblich. So haben Frauen der Jahrgänge 1969 bis 1972 in Passau, Kiel, Gera, Würzburg sowie in München, Düsseldorf und Köln bundesweit die wenigsten Kinder geboren – im Schnitt nur 1,0 bis 1,2 Kinder. Das geht aus einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) hervor.

Dabei liegt die durchschnittliche Geburtenziffer für ganz Deutschland bei 1,59 Kindern je Frau. (Sie gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommen würde, wenn sie sich so verhält, wie derzeit alle Frauen zwischen 15 und 49 Jahren.) Die Geburten waren 2016 im Vergleich zum Vorjahr laut dem Statistischen Bundesamt um sieben Prozent angestiegen. Die Geburtenziffer ist auf dem höchsten Stand seit 1973. Als Gründe für die steigende Geburtenzahl sehen Experten das Recht auf Krippen- und Kitaplätze, Ganztagsschulen und Elterngeld. Woher kommen jedoch die regionalen Unterschiede?

Stadt-Land-Gefälle

Forschungsdirektor Martin Bujard begründet die im Vergleich niedrigen Kinderzahlen in einigen Städten unter anderem damit, dass es dort zu wenig bezahlbare Wohnungen, oft nur dürftige Betreuungsangebote und teilweise kinderfeindliche Wohnquartiere gebe. Ohne die vergleichsweise hohe Kinderzahl von Migrantinnen wäre die Geburtenrate in den Städten, in denen viele von ihnen wohnen, noch deutlich niedriger, sagt Bujard.

Der Faktor Stadt/Land sei laut Bujard jedoch zentral für die unterschiedliche Geburtenrate: Spitzenreiter bei der Kinderzahl je Frau sind mit einem Schnitt von 1,9 bis 2,0 die Landkreise Cloppenburg, Günzburg, Mühldorf am Inn sowie Vechta, Freudenstadt und Eichstätt. Höher ist die Ziffer allerdings auch in Regionen, in denen die Arbeitslosigkeit niedrig ist, die überwiegend katholisch geprägt sind und die einen Männerüberschuss haben.

Im europäischen Vergleich liegt Deutschland trotz des Anstiegs der Geburten noch knapp unter dem Durchschnitt von 1,6 Kindern pro Frau. Die höchste Ziffer wurde vergangenes Jahr in Frankreich erreicht, am wenigsten Kinder pro Frau wurden in Spanien und Italien geboren.

Mietpreisbremse und Wohnungsbau

Politikerinnen und Politiker forderten, der Staat müsse Familien besser unterstützen. Die familienpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Katrin Werner, sagte: "Ein Kinderwunsch darf nicht am Geldbeutel scheitern." Notwendig seien eine wirksame Mietpreisbremse und Investitionen in den Wohnungsbau. Auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katja Dörner, fordert eine funktionierende Mietpreisbremse. Zudem spricht sie sich für eine Kindergrundsicherung aus.

Der FDP-Abgeordnete Grigorios Aggelidis sagte, um den Neubau von Wohnungen attraktiver zu machen, sollten teilweise unsinnige Auflagen und bürokratische Hürden geprüft werden. Aus seiner Sicht sollte aber die geltende Mietpreisbremse nicht verschärft, sondern "wegen Unwirksamkeit" abgeschafft werden. Sie sei eher eine "Wohnraumbremse", weil sie dringend benötigte Investitionen in mehr Wohnungsbau verhindere.