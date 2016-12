ZEIT ONLINE: Frau Karakayali, Sie kommen in Ihrer Studie zu Willkommensklassen in Berlin zu dem Ergebnis, dass Flüchtlingskinder besser gleich in normale Grundschulklassen eingeschult werden sollten. Warum?



Juliane Karakayali: Willkommensklassen haben zu viele Nachteile. Oft ist die Fluktuation und damit die Unruhe sehr groß: Familien müssen in einen anderen Bezirk ziehen oder werden abgeschoben. In Berlin gibt es außerdem kein Curriculum für die Willkommensklassen. Der Lernstand wird häufig nicht überprüft. Die Lehrer bestimmen individuell, was und wie gelernt wird und müssen sich sogar ihr Material selbst zusammensuchen. Wie gut der Unterricht ist und ob die Kinder auch Fachunterricht haben, hängt dann allein von den Lehrkräften ab. Das einzige vorgegebene Ziel ist, dass die Kinder schnell Deutsch lernen. Nur dazu bräuchten sie eigentlich andere Deutsch sprechende Kinder um sich. In der Willkommensklasse bleiben sie unter sich.

ZEIT ONLINE: Könnte nicht der Hort eine wichtige Ergänzung zu den Willkommensklassen sein?

Juliane Karakayali Juliane Karakayali ist Professorin für Soziologie an der Evangelischen Hochschule Berlin. Gemeinsam mit Dr. Birgit zur Nieden leitet sie das Forschungsprojekt "Die Beschulung neu zugewanderter Kinder in Berlin", das am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung angesiedelt ist und von der Beauftragten für Integration, Flucht und Migration der Bundesregierung finanziert wird. Sie ist eine der Autorinnen der Expertise "Mit Segregation zur Inklusion?" über Willkommensklassen in Berlin. Die Forscher haben den Unterricht in Willkommensklassen und Regelklassen beobachtet und Interviews mit Lehrern, Leitern von Koordinierungsstellen und mit Eltern geführt.

Karakayali: Theoretisch ja. Oft gibt es jedoch niemanden, der die Eltern informiert und ihnen hilft, die nötigen Anträge zu stellen. Es hängt vom Engagement einzelner ab, ob Flüchtlingskinder in den Hort gehen.

ZEIT ONLINE: Die Kinder sollen die Willkommensklassen eigentlich möglichst schnell wieder verlassen.

Karakayali: Ja, aber auch der Übergang ist nicht formal geregelt. Schulen entwickeln manchmal eigene Tests oder Lehrer entscheiden einfach nach ihrem Bauchgefühl, ob ein Kind bereit dafür ist. Außerdem gibt es nicht immer einen Platz in den Regelklassen. Die Kinder müssen warten oder die Schule wechseln. Wir haben Sorge, dass sich dadurch die Trennung verfestigt.



ZEIT ONLINE: Wie funktioniert die Zwischenlösung, die an vielen Schulen angeboten wird? Die Kinder sind zwar zum Deutschlernen in der Willkommensklasse, besuchen aber je nach Können schon den Sport-, Kunst- oder Matheunterricht der anderen Klassen.

Karakayali: Auch für diese sogenannte teilintegrative Lösung gibt es keine verbindlichen Strukturen. Es hängt immer vom Engagement der Lehrer sowohl der Willkommensklassen als auch der Regelklassen ab, ob die Kinder am Fachunterricht teilnehmen können und dort auch integriert werden.

ZEIT ONLINE: Spricht nicht aber für die Willkommensklasse, dass sie den Flüchtlingskindern Schutz bietet, die oft Schreckliches erlebt haben? Es sind nur wenige Schüler in der Klasse, sie haben noch keinen Leistungsdruck. Die Lehrer können sich auf das einzelne Kind einlassen und erkennen, wenn eines traumatisiert ist.