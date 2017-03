"Land der unterschiedlichen Geschwindigkeiten" statt gemeinsame "Bildungsrepublik" – so könnte man die Ergebnisse der neuen Bildungsstudie Chancenspiegel Schule der Bertelsmann Stiftung zusammenfassen. Die Autoren, Forscher der TU Dortmund und der Friedrich-Schiller-Universität Jena, stellen zwar deutliche Fortschritte fest, etwa bessere Leistungen, weniger Sitzenbleiber und weniger Schulabbrüche. Aber zwischen den Bundesländern sind die Differenzen immer noch erheblich; die Leistungsunterschiede innerhalb eines Jahrgangs entsprechen zum Teil mehreren Schuljahren.



Das ist eine wichtige Frage der Bildungsgerechtigkeit: Wieso werden Schüler in manchen Bundesländern besser und schneller auf den Beruf oder ein Studium vorbereitet als in anderen? Das ist gerade für Familien in einer Gesellschaft, in der es immer selbstverständlicher wird, wegen eines Arbeitsplatzwechsel umzuziehen, ein großes Problem. Denn wie gut die Kinder dann in der neuen Schule mitkommen, hängt stark vom jeweiligen Bundesland ab. Möglicherweise müssen sie den Stoff von mehreren Schuljahren nachholen. Hinzu kommen die Herausforderungen der Inklusion von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und der Integration von Flüchtlingskindern.



Die Autoren haben Daten aus den Jahren 2002 bis 2014 ausgewertet und kommen zu dem Schluss, dass die Länder ihre Schulsysteme zwar modernisiert haben. Sie seien "leistungsstärker und gerechter" geworden. Aber es gibt demnach immer noch Schülergruppen, für die Bildungserfolge schwerer zu erreichen sind. Vor allem ihre soziale Herkunft spiele dabei immer noch eine große Rolle.



Leistungsunterschiede von mehreren Schuljahren innerhalb eines Jahrgangs

Fortschritte attestieren die Wissenschaftler den Bundesländern beim Ausbau der Ganztagsschulen und bei der Inklusion. Es herrsche mehr Vielfalt im Klassenraum, und es gebe bessere Möglichkeiten, höhere Bildungsabschlüsse anzustreben, ohne die Schule wechseln zu müssen. In fünf Ländern gehörten 85 Prozent der Klassen der Sekundarstufen zu Schulen, "die den Weg zum Abitur oder Fachabitur" öffnet. Zudem machten mehr Jungen und Mädchen Abitur oder Fachabitur; 2014 war das mehr als jeder zweite Jugendliche eines Jahrgangs gegenüber 38 Prozent im Jahr 2002. Und immer weniger Schüler verließen die Schule ohne einen Abschluss: 2002 war das noch fast jeder zehnte Hauptschüler, 2014 nicht einmal mehr sechs Prozent.



Doch hinter den Durchschnittswerten verbergen sich immer noch große Unterschiede. So ist der Anteil der Schulabbrecher unter ausländischen Schülern mehr als doppelt so hoch wie unter einheimischen. In Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Berlin und Sachsen verlässt demnach sogar fast jeder fünfte ausländische Schüler die Schule ohne Abschluss.



Die wichtigsten Ergebnisse Leistungsvergleich Die Wissenschaftler haben die Lesekompetenz von Neuntklässlern verglichen – und frappierende Unterschiede offengelegt: 2015 lagen die Schüler in den Bundesländern Bremen, Berlin und Hessen im Durchschnitt mehr als drei Schuljahre hinter ihren Altersgenossen in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen zurück. Auffällig ist der Kompetenzschwund in Baden-Württemberg: Das Bundesland im Südwesten gehörte 2009 noch zur Leistungsspitze, fiel aber innerhalb von sechs Jahren im Ländervergleich an die drittletzte Stelle. Abiturquote und Schulabbrecher Immer mehr Jugendliche machen Abitur oder Fachabitur. Erwarben 2002 im Bundesschnitt noch etwa 38 Prozent eines Jahrgangs die Berechtigung, ein Studium aufzunehmen, sind die (Fach-)Abiturienten zwölf Jahre später schon in der Mehrheit ihrer Altersgruppe. Im Schnitt schlossen 52 Prozent eines Jahrgangs 2014 die Schule mit dem Abi ab. Zugleich sank die Zahl der Schulabbrecher. 2002 verließ noch fast jeder Zehnte eines Jahrgangs die Hauptschule ohne Abschluss; 2014 waren es nur noch knapp sechs Prozent. Allerdings liegt die Zahl der Schulabbrecher mit ausländischen Wurzeln deutlich höher. 2014 gingen immer noch fast 13 Prozent von ihnen ohne Abschluss von der Hauptschule ab. Dabei kommt es stark darauf an, in welchem Bundesland die Jugendlichen zur Hauptschule gehen: In Brandenburg blieben nur knapp vier Prozent der ausländischen Schüler ohne Abschluss, in Sachsen dagegen mehr als jeder vierte. Ganztagsschulen Ganztagsschulen erleichtern Eltern zum einen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zum anderen hilft es insbesondere Kindern aus bildungsfernen Haushalten, voranzukommen, wenn sie ganztägig gefördert und pädagogisch betreut werden. "Ging im Schuljahr 2002/03 nur jeder zehnte Schüler ganztags zur Schule, tut dies heute jeder dritte", schreiben die Forscher. Doch der Ausbau der Ganztagsbetreuung an Schulen gehe unterschiedlich stark voran. In Hamburg und Sachsen besuchen bundesweit die meisten Schüler Ganztagseinrichtungen – zwischen 80 und 88 Prozent – wohingegen in Bayern es nur 15 Prozent der Schüler sind. Soziale Durchlässigkeit "Die soziale Herkunft beeinflusst die Chancen der Schüler nach wie vor erheblich", kritisieren die Bildungsforscher. Trotz leichter Verbesserungen in den vergangenen Jahren lägen die Leistungen von Neuntklässlern "aus benachteiligten Milieus in ihrer Lesekompetenz immer noch mehr als zwei Schuljahre hinter ihren Klassenkameraden aus privilegierten Milieus zurück". Auch Kinder mit Migrationshintergrund hätten überdurchschnittlich häufig schlechtere Bildungschancen, vor allem in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Berlin und Sachsen. Insgesamt werden die Schulsysteme jedoch durchlässiger: "In fünf Bundesländern ermöglichen inzwischen mehr als 85 Prozent der Klassen an allgemeinbildenden Schulen den direkten Weg zum Abitur oder Fachabitur". Die Studie Der "Chancenspiegel Schule" ist ein Projekt der Bertelsmann-Stiftung in Zusammenarbeit mit Bildungsforschern und Erziehungswissenschaftlern der TU Dortmund und der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Über sieben Jahre wurden die Kompetenzen der Schüler und die Chancengerechtigkeit bei der Bildung verglichen – in den Dimensionen Integrationskraft, Durchlässigkeit, Kompetenzförderung und Zertifikatsvergabe. Die Wissenschaftler nutzten dafür amtliche Statistiken und empirische Leistungsvergleiche.

Die Leistungen hängen nach wie vor stark von der sozialen Herkunft ab. Trotz leichter Verbesserungen lägen "die Neuntklässler aus benachteiligten Milieus in ihrer Lesekompetenz immer noch zwei Schuljahre hinter ihren Klassenkameraden aus privilegierten Milieus zurück". Aber auch zwischen den Bundesländern gebe es erhebliche Unterschiede im Leistungsniveau. So schneiden Schüler aus Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Thüringen in der Lesekompetenz deutlich besser ab als ihre Altersgenossen in Bremen, Berlin, Hessen und, vielleicht überraschend, auch Baden-Württemberg, das vor sechs Jahren noch einen Spitzenplatz eingenommen hatte. Der Rückstand betrage mehr als drei Schuljahre, schreiben die Forscher.



Auch Stadt-Land-Unterschiede traten zutage. Demnach liegen Neuntklässler aus den Stadtstaaten Berlin und Bremen in der Lesekompetenz zwei Schuljahre hinter ihren Altersgenossen in den umliegenden Flächenländern Brandenburg und Niedersachsen zurück.

Investitionen, Ganztagsplätze und vergleichbare Standards gefragt

Die Autoren der Studie bemängeln, wenn es in diesem Reformtempo weitergehe, werde es noch Jahrzehnte dauern, bis sich die Unterschiede angleichen. Dabei sei es doch Aufgabe eines öffentlichen Schulsystems, für "vergleichbare Chancen zu sorgen und ein Mindestmaß an Fähigkeiten zu vermitteln". Aber wenn die individuelle Förderung nicht vorangetrieben und in allen Schulformen verankert werde, "werden die Unterschiede zwischen Kindern aus bildungsnahen und bildungsfernen Schichten sich nicht verringern", warnen die Forscher.



Auch die vielen jungen Flüchtlinge stellen die Schulen vor große Herausforderungen. Ziel sei, zugewanderten Jugendlichen zumindest einen Hauptschulabschluss zu ermöglichen, "auch wenn sie nur einen Teil des deutschen Schulsystems durchlaufen haben", heißt es in der Studie.



Wie das alles gehen soll? Bund und Länder sollten mehr in die Schulsysteme investieren, einen Rechtsanspruch auf Ganztagsplätze schaffen und die Inklusion von Kindern mit besonderem Förderbedarf vorantreiben. Dafür seien gemeinsame Qualitätsstandards dringend nötig, fordern die Bildungsforscher. Doch dabei gelte trotz aller Kritik am geringen Reformtempo:"Qualität vor Geschwindigkeit".