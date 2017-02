Die türkischen Generalkonsulate in Nordrhein-Westfalen stehen im Verdacht, türkischstämmige Lehrer und Eltern zum Spitzeln aufzufordern. Sie sollten Kritik an Präsident Recep Tayyip Erdoğan, die im Unterricht geäußert werde, an die diplomatischen Vertretungen melden, berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter Berufung auf Gewerkschaftsinformationen.



Entsprechende Infoveranstaltungen in den Konsulaten in Düsseldorf, Essen, Köln und Münster soll es Ende Januar gegeben haben. Lehrer, Elternvereine und auch Imame sollen daran teilgenommen haben. Der Dachverband der Türkischen Elternvereine in Deutschland bestätigte die Treffen.

"Wir haben aus unterschiedlichen Quellen erfahren, dass die Teilnehmer dazu angehalten wurden, den Generalkonsulaten jede Kritik an der türkischen Regierung, die in NRW-Schulen beobachtet wird, zu melden", sagte der Landesvize der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in NRW, Sebastian Krebs, der Funke-Mediengruppe. Der Aufruf soll sich laut Krebs auf alle Fächer bezogen haben: "Schüler sollen sogar ihre Lehrer filmen und die Aufnahmen an türkische Behörden weiterleiten."



Krebs berichtet auch von sogenannten "Jahrespläne für das Unterrichtsfach Türkisch und türkische Kultur", die offenbar von den Konsulaten an Lehrer in Deutschland verteilt werden. Diese Lehrpläne seien stark nationalistisch gefärbt.

Der Landesregierung sind die Vorwürfe seit dem 15. Februar bekannt. Ein Sprecher des Schulministeriums sagte, man habe bereits reagiert: "Justiz und Sicherheitsbehörden wurden informiert." Die Konsulate seien zu einer Stellungnahme aufgefordert worden. Auch der Staatsschutz interessiert sich für die Vorgänge und soll Kontakt zu den betroffenen Lehrern suchen.