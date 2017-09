Lehrer in Deutschland sind noch immer skeptisch, wenn es um den Einsatz neuer digitaler Lernmöglichkeiten geht. Laut einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftungglaubt weniger als jeder vierte Lehrer daran, dass digitale Medien dabei helfen, den Lernerfolg ihrer Schüler zu verbessern – und vertreten damit die gegenteilige Meinung ihrer Schüler. So sind 80 Prozent von ihnen der Ansicht, dass sie durch Lernvideos, Internetrecherche oder moderne Präsentationsprogramme aktiver und aufmerksamer sind. Sie wünschen sich einen vielseitigeren Einsatz digitaler Medien.

Die Mehrheit der befragten Lehrer verspricht sich vom digitalen Wandel hauptsächlich eine Entlastung bei der Bewältigung administrativer Aufgaben. Allerdings hadern viele von ihnen mit neuen Herausforderungen: Fast 75 Prozent bemängeln in der Umfrage die unzuverlässige Medientechnik, 62 Prozent vermissen professionellen IT-Support. Nur jeder Dritte ist mit der WLAN-Qualität zufrieden.

Mehrheit für Breitbandzugänge an Schulen

Überhaupt hat der Umgang mit der Digitalisierung nur an wenigen Schulen einen hohen Stellenwert. Nur acht Prozent der Schulleiter sehen darin ein Thema von strategischer Bedeutung. Jeder fünfte Lehrer gibt an, an seiner Schule gebe es kein WLAN.

"Schule nutzt das pädagogische Potenzial des digitalen Wandels noch nicht", fasst Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann-Stiftung, die Studienergebnisse zusammen. Dabei könnten digitale Medien dabei helfen, "pädagogische Herausforderungen wie Inklusion, Ganztag oder die Förderung lernschwacher Schüler zu bewältigen".

Für eine Mehrheit der Deutschen ist dies wünschenswert, sie fordern laut einer Erhebung des ifo-Instituts ein stärkeres Engagement der Schulen bei der Digitalisierung. 63 Prozent sprechen sich dafür aus, einen Anteil von mindestens 30 Prozent der Unterrichtszeit für das selbständige Arbeiten am Computer zu nutzen – 15 Prozentpunkte mehr als noch vor zwei Jahren. 55 Prozent der Deutschen sind zudem für die Vermittlung von Digital- und Medienkompetenzen bereits ab dem Grundschulalter. Ab den weiterführenden Schulen sind rund 90 Prozent dafür.



Zudem sprechen sich 80 Prozent der Befragten dafür aus, dass der Bund alle Schulen mit Breitband-Internetzugang, WLAN und Computern ausstattet. Lediglich 14 Prozent sind dagegen. Zwei Drittel sind auch dafür, dass der Bund jeden Schüler an weiterführenden Schulen mit einem Laptop oder Computer ausstatten soll.