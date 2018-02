Die Schülerfrage, die mich in meinem islamischen Religionsunterricht bisher am meisten traf, lautete: "Warum sind Juden eigentlich von Grund auf böse?" Sie wurde zögerlich und verunsichert gestellt. Der Schüler habe so etwas mal zu Hause gehört, erklärte er in die erschrockene Stille hinein. Ich habe ihm keine Standpauke gehalten und meldete ihn auch nicht seiner Klassenlehrerin. Stattdessen nutzten wir seine Frage, um uns mit Vorurteilen über Juden auseinanderzusetzen. Die anderen, ausschließlich muslimischen Schüler bemühten sich einfühlsam, bestimmt und am Ende erfolgreich, den fragenden Schüler davon zu überzeugen, dass seine These falsch war.

Mansur Seddiqzai arbeitet als Gymnasiallehrer im Dortmunder Norden. Mansur Seddiqzai unterrichtet die Fächer Sozialwissenschaften, Geschichte, Philosophie, Daz/Daf und Islamischer Religionsunterricht.

Ähnlich der Großbaustelle Inklusion wurde auch der Islamische Religionsunterricht in Nordrhein-Westfalen eilig eingeführt. Er soll in allen Schulformen von der Grundschule bis zum Abitur angeboten werden. Die Kernlehrpläne eichen das Fach zwar eindeutig auf das Grundgesetz. Der Unterricht soll den Schülern helfen, eigene "geschlechter- und kulturstereotype Zuordnungen" kritisch zu reflektieren und "zur Gestaltung einer demokratischen Gesellschaft" beizutragen. Leider leitet dieser Lehrplan nicht ausdrücklich dazu an, kontroverse Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern zu führen. Der islamische Beirat in Nordrhein-Westfalen, der ähnlich den christlichen Kirchen die Einstellung von Religionslehrern genehmigen muss und auch die Kernlehrpläne absegnet, wünscht sich eher einen konservativen Islamunterricht, der den Glaubensvorstellungen der Moscheegemeinden nicht zu stark widerspricht.

Hätte der Schüler seine Frage jedoch nicht gestellt, so wäre sein Dilemma nicht gelöst, er hätte es mit sich alleine austragen müssen. Der Islam bedeutet vielen Schülern viel, nur verfügen sie kaum über religiöses Wissen. Religiöse Fragen eigenständig zu klären, kommt ihnen oft auch nicht in den Sinn. Sie suchen eine muslimische Autoritätsperson, die ihnen eine Art Mini-Fatwa gibt. Das passt zu ihrer Sozialisation in den Moscheen, wo oftmals das Auswendiglernen und die Autorität des Imams (Hodschas) im Vordergrund stehen. Meine Aufgabe sehe ich darin, den Schülern zu zeigen, dass sie selbst nachdenken und Antworten finden können und dürfen, ohne Gottes Strafe fürchten zu müssen.

Dann reden sie über Themen, die sie weder daheim noch in der Moschee offen besprechen. "Ist Selbstbefriedigung eine Sünde?", "Darf ich eine Freundin haben?", "Ist Kopftuch tragen wirklich Pflicht?" oder "Ist Musik erlaubt?" Wenn sie nirgends fragen dürfen, bekommen sie die Antworten von selbsternannten Predigern auf YouTube. Wohin das führen kann, haben uns die letzten Jahre gezeigt. Nicht ohne Grund ziehen radikale Gruppen – seien es Rechtsextreme oder Islamisten – Jugendliche auf der Suche nach Orientierung in ihren Bann.

Auch Islamfeindlichkeit und Diskriminierung müssen eine Rolle im Islamunterricht spielen. Sie sind real für die Schüler, wenn sie etwa wie im Wahlkampf auf dem Schulweg täglich am "Islamisierung stoppen"-Schild der AfD vorbeigehen müssen. Aber natürlich existieren auch Probleme innerhalb muslimischer Communitys wie Nationalismus, Rassismus, Autoritätshörigkeit, Islamismus, Homophobie. Die Gleichberechtigung der Frau etwa ist ein Dauerbrenner im Unterricht.



Jude als Beleidigung

Am schwierigsten, weil politisch und historisch sehr behaftet, scheint mir jedoch das Thema Antisemitismus. Das Wort Jude oder Yahudi wird von einigen Jugendlichen auch an unserer Schule völlig unreflektiert als Beleidigung genutzt. "Was ist ein Jude überhaupt?" So naiv meine Frage klingt, für viele Schüler ist es schwer darauf zu antworten. Die Kippa, die Thora, Israel als jüdischer Heimatstaat – viel mehr sammele ich nicht an der Tafel. Einen Juden kennt keiner meiner Schüler. In ihrem Viertel haben sie überhaupt nur wenige nicht muslimische Freunde. Israel bleibt ebenfalls ein Stereotyp, denn kaum einer weiß etwas über Entstehung, Geschichte, Bevölkerungszusammensetzung des Landes oder über die Gewaltdynamik im Nahostkonflikt. In keinem anderen Fach wird das Judentum erwähnt, außer im Zusammenhang mit Holocaust und Nahost-Konflikt. Wie sollen meine Schüler das Judentum anders wahrnehmen als durch diese beiden Filter? Dass der Name Israel, als Kosename des Propheten Jakobs, auch im Islam eine wichtige Rolle spielt, ist gänzlich unbekannt. Die theologische Nähe und Verwandtschaft zwischen Judentum und Islam in Gottesbild und Prophetengeschichten ebenfalls. Auch die Erwähnung der mythischen Verwandtschaft zwischen Hebräern und Arabern führt regelmäßig zu fragenden Gesichtern im Klassenzimmer.