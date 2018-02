Ist es denn allen egal, ob ein Erwachsener ein Schulkind demütigt, ihm Gewalt antut oder es missbraucht? Die Frage erscheint abwegig, doch man muss sie stellen. Während das ganze Land über #MeToo diskutiert und Schauspielerinnen oder Ski-Stars davon berichten, wie sie bedrängt, begrapscht und sogar vergewaltigt wurden, bleibt es an den Schulen verdächtig still. Acht Jahre nachdem die großen Missbrauchsskandale am Berliner Canisius-Kolleg und der reformpädagogischen Odenwaldschule in Hessen aufgeflogen sind, scheint alles wieder gut zu sein.



Nichts ist gut. Wer aufmerksam Zeitungen und Onlinemedien liest, stößt regelmäßig auf Berichte von Schülerinnen oder Schülern, die Opfer von sexueller Gewalt und Missbrauch geworden sind. Das Dunkelfeld ist riesengroß. Denn die Opfer schweigen oft aus Scham oder Angst. Manche entwickeln Schuldgefühle, sind ein Leben lang gezeichnet.



Längst ist klar, dass man viel dagegen tun könnte. Es gibt ausgeklügelte Methoden, wie sich Lehrer, Schüler und Eltern darauf verständigen können, was jeder von ihnen zu tun und zu lassen hat. Dass Lehrer beispielsweise nicht privat mit Schülern chatten sollten. Oder dass Schülerinnen ihren Lehrer nicht zu Hause besuchen. Doch fast niemand kümmert sich darum, solche Methoden umzusetzen. Schulleiter und Lehrer ducken sich weg und murmeln etwas von Überlastung.



Und die Eltern? Auf Elternabenden wird mit großer Leidenschaft diskutiert, ob der Läusealarm funktioniert. Wieso bei Unterrichtsausfall ständig die Telefonkette versagt. Warum es in der Kantine kein Biogemüse gibt. Ob man den Kindern an Geburtstagen Süßigkeiten mitgeben darf. Der Schutz der körperlichen und seelischen Integrität der Kinder ist dagegen kein Thema. Jedenfalls ist nichts von einem Elternaufstand für mehr Prävention gegen Missbrauch zu vernehmen.



Viele zuständige Politiker schließlich flüchten vor dem Thema in wolkiges und unverbindliches Gerede. Die einzigen, die ausdauernd für einen vorbeugenden Kinderschutz kämpfen, sind die Mitarbeiterinnen von Beratungsstellen – und Betroffene selbst.



Sexueller Missbrauch an Schulen Wenig Schutz vor Missbrauch Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) hat untersucht, wie es um die Prävention sexualisierter Gewalt an Schulen steht. Dazu wurden rund 7.500 Schulen befragt, rund 1.500 Schulen antworteten. Nur 13 Prozent aller vom DJI befragten Schulen haben bis heute ein umfassendes Schutzkonzept entwickelt. Die Zahl stagniert. Das DJI hatte vor zwei Jahren schon einmal die Zahl der Schulen mit Schutzkonzept erhoben. Seither ist nicht mehr viel passiert. Nur weitere 3,4 Prozent der Schulen planen, sich in diesem Schuljahr erstmals mit Ansätzen zur Prävention sexueller Gewalt zu beschäftigen.



Rund 90 Prozent der Schulen gaben außerdem an, bislang keine Risikoanalyse vorgenommen zu haben. Mit dieser Analyse wird überprüft, welche räumlichen Strukturen, Alltagssituationen und Abhängigkeitsverhältnisse sexuelle Gewalt gegen Schülerinnen und Schüler begünstigen. Wann setzen sich Schulen mit Missbrauch auseinander? Damit sich Schulen mit dem Thema sexuelle Gewalt auseinandersetzen, muss in den meisten Fällen zunächst etwas passiert sein. 48,3 Prozent der Schulen, die ein Schutzkonzept entwickelt haben, gaben an, Anstoß dafür sei ein konkreter Vorfall an der Schule gewesen. Weitere 38,5 Prozent nennen einen konkreten Vorfall im weiteren Umfeld der Schule als Anlass. Vorgaben der Schulbehörden (9 Prozent) oder die Leitlinien des runden Tischs (3,5 Prozent) haben offenbar so gut wie keine Wirkung.

Wem ist das Thema wichtig? Nur wenige Schulen sehen die Notwendigkeit, sich überhaupt systematisch mit dem Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche auseinanderzusetzen. Lediglich 2,5 Prozent der Schulen antworteten, sexueller Missbrauch sei für sie ein zentrales Thema. Eine geringe Rolle spielt es dagegen an 41 Prozent der Schulen, der Rest findet es wichtig. Diese Haltung schlägt sich auch nieder, wenn gefragt wird, ob es aktuellen Unterstützungsbedarf gibt. Da antworten mehr als die Hälfte der Schulen mit "Nein". Warum bleiben Schulen passiv? Was hindert Schulen daran, sich mit Fragen sexueller Gewalt auseinanderzusetzen? Die Zeit dafür fehle und auch das nötige Geld. Diese Gründe nennen die Schulen am häufigsten. In ihrer ersten Untersuchung von 2016 hatten die DJI-Forscher noch einen weiteren Grund gefunden. Es mangele an Bereitschaft von Schulen, sich Expertise von außen einzuholen. Das schlägt sich auch in der aktuellen Untersuchung nieder. Danach gefragt, mit welchen Institutionen sie kooperieren, werden am häufigsten Jugendämter, Schulpsychologen und die Polizei genannt – alles Einrichtungen, an die man sich im Notfall wendet. Mit Fachleuten für Präventionsarbeit, wie man sie in Beratungsstellen findet, arbeitet nur etwas mehr als ein Viertel der Schulen zusammen. Schüler haben keine Ansprechpartner Schülerinnen und Schüler merken, wenn sich Schulen nicht für das Thema sexuelle Gewalt interessieren, und erwarten von ihren Lehrern selten Hilfe. Die DJI-Forscher hatten Schülerinnen und Schüler 2017 für eine weitere Studie nach Erfahrungen mit sexueller Gewalt gefragt. Fast 60 Prozent gaben an, schon einmal solche Erfahrungen gemacht zu haben. Doch nur jedes zehnte Opfer hatte mit einem Lehrer darüber gesprochen. Zugleich stellten die Forscher fest, dass diese Rate steigt, wenn die Schulen ihre Lehrer zum Thema fortbilden. Hilfe finden Kinder und Jugendliche, die von sexueller Gewalt betroffen sind, können sich an das bundesweite "Hilfetelefon Sexueller Missbrauch" wenden. Die Beraterinnen und Berater vermitteln auch Unterstützung am Ort, an dem die Betroffenen leben. Sie beraten ebenfalls Angehörige und Menschen aus dem sozialen Umfeld, die einen Verdacht oder "ein komisches Gefühl" haben. Das Hilfetelefon ist zu erreichen unter der Nummer 0800 - 22 55 530.

Doch Wegschauen wird den nächsten großen Skandal nicht verhindern. Es ist kein Zufall, dass Täter an Schulen auftauchen. Sie suchen Orte, an denen sie Kindern und Jugendlichen nahe kommen können. Viele von ihnen verstecken sich nicht einmal. Sie müssen es auch nicht. Denn sie können sich darauf verlassen, dass die meisten ihrer Kollegen den Übergriff gar nicht erkennen, wenn ein Täter beispielsweise eine Schülerin gegen deren Willen umarmt oder einem Schüler den Rücken tätschelt. Weil das Lehrerkollegium bisher nie offen über das Thema gesprochen hat und deshalb kein Einvernehmen darüber besteht, wo sexuelle Grenzverletzungen eigentlich anfangen.



Schulen müssen deshalb Schutzwälle errichten, die trennen, was im Umgang miteinander gerade noch geht und was sich niemand erlauben darf. Nur so können sie Tätern zuvor kommen. Klare Regeln und offenes Sprechen brechen die Macht der Täter. Und sie geben all jenen Lehrerinnen und Lehrern mehr Sicherheit und Rückhalt, die sich längst selbstkritisch fragen, wie viel Nähe sie zulassen dürfen und wie viel Distanz sie wahren müssen.

Sie benötigen Unterstützung oder Beratung wegen eines Falles von sexuellem Missbrauch? Das kostenfreie Hilfetelefon 0800 22 55 530 ist eine anonyme Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Gewalt, für Angehörige sowie Personen aus dem sozialen Umfeld von Kindern.