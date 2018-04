Unions-Fraktionschef Volker Kauder will an deutschen Schulen eine Meldepflicht für judenfeindliche Vorfälle einführen. "In jedem Bundesland sollten die Schulen verpflichtet werden, solche Vorfälle konsequent der Schulverwaltung zu melden", forderte der CDU-Politiker einem Medienbericht zufolge. Es gebe derzeit keinen Überblick über den Antisemitismus an den Schulen. Angaben über das Ausmaß des Antisemitismus und dessen Ursachen seien jedoch wichtig, damit die Kultusminister der Länder auch schulübergreifend Maßnahmen prüfen könnten, argumentierte Kauder in der Welt am Sonntag.

Jeder Einzelfall müsse an den Schulen konsequent geahndet werden, forderte Kauder weiter. "Gerade bei diesem Thema muss es heißen: Null Toleranz!" Der Anlass für die Debatte um Antisemitismus an deutschen Schulen war der Fall eines jüdischen Mädchens, das an einer Berliner Grundschule bedroht worden sein soll. Ein Mitschüler soll gedroht haben, die Zweitklässlerin umzubringen, weil sie nicht an Allah glaube, berichtete der Vater des Mädchens der Berliner Zeitung.

Volker Kauder warnte zugleich davor, das Thema Intoleranz auf die Bekämpfung von Antisemitismus zu reduzieren: "Mich haben die Aussagen des Vaters des jüdischen Mädchens in Berlin, deren Fall die Diskussion ausgelöst hat, sehr nachdenklich gemacht", sagte Kauder. "Er sprach davon, dass einige Jungs aus muslimischen Elternhäusern auch anderen Mitschülern übel mitspielten, egal ob sie Juden, Christen oder selbst Muslime sind, wenn diese zum Beispiel in die falsche Moschee gingen. "

Gängige Beschimpfung im Pausenhof

Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagte, derartige Vorfälle nähmen offenbar vor allem im großstädtischen Milieu zu. Auch wenn keine Zahlen zu antisemitischem Mobbing bekannt sind, registriere der Zentralrat der Juden eine bedrohliche Lage. Seit Jahren mehrten sich antisemitische Vorfälle an Schulen, insbesondere von muslimischer Seite. Es gibt keine verlässlichen Zahlen, aber zunehmend Berichte von Lehrern, wonach die Beschimpfung "Jude" zur gängigen Pausenhofbeschimpfung geworden ist – nicht nur gegen Juden. Die Berliner Antidiskriminierungsbeauftragte Saraya Gomis warnte, Antisemitismus sei an Berliner Schulen ein Problem: 2017 wurden zwölf antisemitische Vorfälle gemeldet. Doch das sei nur die Spitze des Eisbergs.



Die neue Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hatte ihren Amtskolleginnen und -kollegen aus den Ländern in dieser Woche bereits vorgeschlagen, gemeinsam gegen Antisemitismus und Mobbing aus religiösen Gründen an Schulen vorzugehen. Die "zunehmenden religiös motivierten Diskriminierungen und Gewalttaten an Schulen" belegten, dass mehr getan werden müsse, schrieb die CDU-Ministerin in einem Brief an den Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz, Helmut Holter (Linke) in Thüringen. Karliczek will das Thema bei der nächsten Sitzung der Kultusministerkonferenz Mitte Juni in Erfurt vertiefen