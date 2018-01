Bild: Bahnhof in Mailand



Nigeria ist korrupt. Ich konnte keinen Job finden. Deshalb wollte ich nach Libyen auswandern, um als Schweißer zu arbeiten. Ich habe vier Jahre in Tripolis gelebt. Ich hatte Geld für meine Familie in Nigeria und mich, Freunde und eine Wohnung. Mein Leben war gut. Dann brach der Krieg aus und alle Firmen mussten schließen.



Als die Rebellen kamen, wurde es für Schwarze gefährlich. Wir hatten Angst auf die Straße zu gehen, weil jeder Schwarze, der alleine draußen unterwegs war, befürchten musste mit dem Messer aufgeschlitzt zu werden. Also musste ich meinen Vermieter bezahlen, mir Essen zu kaufen. Zwei Monate lang war in meiner eigenen Wohnung gefangen.



Eines Nachts kamen die Truppen von Gaddafi. Sie klopften an die Tür, es waren 15 Leute. Sie hatten alle eine AK 47 in der Hand, das war sehr beängstigend. Sie stellten uns vor die Wahl, entweder ihr flieht nach Italien, oder wir erschießen euch. Sie nahmen mir all mein Geld, meine Uhr, mein Handy und schubsten mich aus der Wohnung.



Als wir an der Küste ankamen, wurden wir auf ein Boot geschickt. Es waren etwa 720 Leute an Bord. Direkt neben uns lag ein Boot, auf dem noch mehr Flüchtlinge saßen. Es ist vor meinen Augen gesunken. Ich hatte Freunde an Bord des anderen Schiffs. Bis heute weiß ich nicht, ob einer von ihnen überlebt hat.



Obwohl das andere Schiff gesunken war, wurde unser Boot losgeschickt. Ich hatte Todesangst. Das Boot hatte drei Etagen. Wir konnten uns kaum bewegen, weil es so voll war. In der untersten Etage war die Luft so schlecht, dass viele in Ohnmacht gefallen sind. Nach drei Tagen ohne Wasser sind einige gestorben. Es kam zu einer Massenpanik. Keiner wollte ganz unten sitzen. Sieben Tage lange dachte ich, ich würde sterben. Unser Boot hatte keinen Kompass und der Fahrer hatte keine Ahnung, wo Lampedusa liegt. Wir hatten Glück, dass uns ein italienischer Fischer gesehen hat. Der hat dann die Küstenwache verständigt.



Auf Lampedusa bekamen wir sofort Wasser, eine Decke und Brot. Ich hatte drei Tage lang nichts getrunken und gegessen. Am nächsten Tag wurde ich von den italienischen Behörden registriert.