Am Nationalen Institut für Kriminalistik in Brüssel hat es eine schwere Explosion gegeben, bei der nach Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft aber niemand verletzt wurde. Es entstand großer Sachschaden, wie die Feuerwehr mitteilte.



Die genauen Umstände der Explosion sind unklar. Medienberichten zufolge durchbrach ein Fahrzeug in den frühen Morgenstunden zunächst mehrere Absperrungen vor dem Gebäude im Norden der belgischen Hauptstadt. Dann hätten der oder die Angreifer einen Sprengsatz in der Nähe der Laboratorien gezündet, die daraufhin in Brand geraten waren.



Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, er gehe nicht von einem Unfall aus. Medienberichten zufolge explodierte eine Autobombe. Konkrete Hinweise auf einen terroristischen Angriff gab es nicht. Die Behörden äußerten sich bislang nicht zu dem Fall.



Das Nationale Institut für Kriminalistik ist eine wissenschaftliche Einrichtung der belgischen Justizbehörden, das unter anderem die Spuren von Verdächtigen analysiert.

Die belgischen Sicherheitskräfte sind seit den Selbstmordanschlägen vom März in erhöhter Alarmbereitschaft. Damals waren bei Bombenanschlägen am Flughafen und in einer Metrostation im EU-Viertel 35 Menschen gestorben und mehr als 300 weitere verletzt worden.