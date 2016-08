Trauer und Tränen in Ascoli Piceno: Zum Staatsakt für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in Italien sind zahlreiche Trauernde in die Sporthalle der Stadt gekommen. Auch Staatspräsident Sergio Mattarella und Ministerpräsident Matteo Renzi nahmen an der Zeremonie teil. 35 mit Blumen geschmückte Särge waren von Leichenwagen in den Palazzetto dello Sport gebracht worden. Überall im Land wehen an diesem Tag der nationalen Trauer die Flaggen auf halbmast. Radiostationen hatten zu Beginn der Trauerfeier das Programm für eine Minute unterbrochen.



1/18 Tausende Italiener wurden obdachlos, nachdem ihre Häuser eingestürzt waren. Besonders schwer getroffen hat das Erdbeben die Gemeinde Amatrice. © Massimo Percossi/EPA/dpa 2/18 Nahezu alle alten Bauten sind eingestürzt, wie diese Luftaufnahme des historischen Stadtteils zeigt. © Gregorio Borgia/AP/dpa 3/18 Italien ist hoch erdbebengefährdet, weil unter dem Apennin-Gebirgszug die afrikanische und die eurasische Platte aufeinanderstoßen. © Massimo Percossi/AP/dpa 4/18 Die ganze Nacht lang waren Rettungskräfte im Einsatz. © Remo Casilli/Reuters 5/18 Am Morgen retteten Helfer einen Hund aus einem eingestürzten Haus in Pescara del Tronto. © Sandro Perozzi/AP/dpa 6/18 Hunderte Menschen wurden verletzt oder getötet. © Massimo Percossi/EPA/dpa 7/18 Wie viele Menschen verschüttet oder vermisst sind, können die Behörden noch nicht sagen. © Awakening/Getty Images 8/18 Vielen Anwohnern ist nichts von ihrem Besitz geblieben. © Massimo Percossi/ANSA/AP/dpa 9/18 Wühlen durch Tonnen von Trümmern: Rettungskräfte in Pescara del Tronto auf der Suche nach Verschütteten © Sandro Perozzi/AP/dpa 10/18 Große Teile des Ortes sind nicht passierbar. © Gregorio Borgia/AP/dpa 11/18 Mit Helikoptern fliegen Rettungskräfte Verletzte aus dem Erdbebengebiet. © Remo Casilli/Reuters 12/18 Nahe Pescara del Tronto wurden Notunterkünfte errichtet. Viele Menschen nahmen das Angebot aber aus Angst vor Plünderungen nicht an. Manche übernachteten in Autos ... © Andrew Medichini/AP/dpa 13/18 … andere richteten sich im Freien mithilfe von Decken eine eigene Unterkunft ein. © Stefano Rellandini/Reuters 14/18 Helfer versorgen Überlebende mit Nahrungsmitteln. © Stefano Rellandini/Reuters 15/18 Im vergangenen Jahr wurde Amatrice als einer der schönsten Orte Italiens ausgezeichnet, jetzt ist er vollständig zerstört. © Maurizio Gambarini/dpa 16/18 In einer Turnhalle versuchen Menschen, ein wenig Ruhe zu finden. © Ciro De Luca/Reuters 17/18 In der Notunterkunft schläft auch der 97-jährige Antonio Putini mit seinem Hund. © Alessandra Tarantino/AP/dpa 18/18 Rettungskräfte erholen sich von ihrem Einsatz. © Ciro De Luca/Reuters

Renzi zeigte sich vor dem Beginn der Trauerfeier tief bewegt und sprach mit zahlreichen Angehörigen. Die Präsidentin der italienischen Abgeordnetenkammer, Laura Boldrini, spendete weinenden Menschen Trost. Pfadfinder hatten zuvor darüber gewacht, dass nur Familienmitglieder in die Halle gelangten. Die Zeremonie, zu der auch internationale Medienbeobachter anreisten, wird von einem Großaufgebot an Sicherheitskräften bewacht. Das Gedenken für die Toten in dem besonders schwer getroffenen Ort Amatrice ist für Dienstagabend geplant. Dazu werden wiederum Mattarella und Renzi erwartet.



Bei dem verheerenden Erdbeben in der Nacht zum Mittwoch kamen nach Angaben des Zivilschutzes mindestens 290 Menschen ums Leben. Allein in dem Bergdorf Amatrice starben 230 Menschen, wie der Zivilschutz mitteilte. Tausende Menschen in der Bergregion des Apennin wurden obdachlos. Besonders schlimm betroffen war auch Accumoli in der zentralitalienischen Region Latium, dessen historischer Kern völlig zerstört wurde. Seither erschüttern auch eine Reihe von Nachbeben die Region. In der Nacht zu Samstag erreichte sie eine Stärke von 4, wie das Italienische Institut für Geophysik mitteilte. Die Rettungsarbeiten werden so immer wieder erschwert.

Unmittelbar vor dem Staatsbegräbnis besuchte Staatspräsident Mattarella den Ort Amatrice, der zum Symbol der jüngsten Katastrophe wurde. Bürgermeister Sergio Pirozzi führte das Staatsoberhaupt durch den Ort, allerdings nur an den Stadtrand, weil es zu gefährlich gewesen wäre, das zerstörte mittelalterliche Zentrum aufzusuchen. "Danke für das, was ihr macht", sagte Mattarella zu Bergungskräften. "Das ist unsere Pflicht", antworteten die Helfer, die seit dem Beben unermüdlich versuchen, Opfer aus den Trümmern zu bergen. Erst in der Nacht waren unter den Trümmern eines Hotels weitere drei Leichen gefunden worden.



Bürger berichteten im italienischen Fernsehen, der Präsident habe ihnen einen raschen Wiederaufbau zugesichert. Sie würden sich "daran erinnern", damit sie "nicht so enden wie in L'Aquila, wo sie immer noch am Anfang stehen", hieß es mit Verweis auf die Stadt in Abruzzen, die durch ein Erdbeben 2009 schwere Schäden erlitten hatte. Der damalige Regierungschef Silvio Berlusconi sagte damals eine Milliardensumme für den Wiederaufbau zu.

Zugleich leitete die zuständige Staatsanwaltschaft in der italienischen Provinz Rieti Untersuchungen ein, ob in der Erdbebenregion gegen Bauvorschriften verstoßen wurde. "Was da passiert ist, kann nicht nur als Unglück gesehen werden", zitierte die Tageszeitung La Repubblica Staatsanwalt Giuseppe Saieva. Bei einigen der zerstörten Häuser sei "mit mehr Sand als Zement" gebaut worden. Vor allem der Einsturz einer erst kürzlich renovierten Grundschule in Amatrice hatte für Aufsehen und eine öffentliche Debatte gesorgt. Bisher seien aber keine Verdächtigen identifiziert worden.