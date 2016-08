Mutmaßlich kurdische Rebellen haben einen zivilen Flughafen im Südosten der Türkei beschossen. Ziel der Angreifer sei ein Polizei-Kontrollpunkt auf dem Flughafen Diyarbakır gewesen, berichten die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu und lokale Medien. Alle Passagiere seien in Sicherheit gebracht worden und es habe keine Verletzten gegeben. Auch die materiellen Schäden seien gering.

Diyarbakır Havalimanı'na yapılan saldırıyla ilgili valilikten açıklama



Nach einer kurzen Unterbrechung wegen der polizeilichen Ermittlungen sei der Flugverkehr wieder aufgenommen worden, heißt es weiter. Unterschiedlichen Angaben zufolge handelt es sich bei den Tätern um Verbündete der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei (PKK) oder um PKK-Kämpfer selbst. Laut der Provinzregierung ist nach ihnen bereits eine großangelegte Suchaktion eingeleitet worden.



Die Gewalt zwischen PKK und türkischen Sicherheitskräften ist wieder aufgeflammt, seit im Juli 2015 der zwei Jahre andauernde Friedensprozess gescheitert ist. Die kurdischen Kämpfer greifen besonders im Südosten der Türkei immer wieder Polizei und Militär an. Bereits am Freitag hatte ein Selbstmordattentäter in Ciz sein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in einen Kontrollpunkt nahe einer Polizeiwache gefahren. Dabei kamen mindestens elf Polizisten ums Leben. 78 weitere Menschen wurden verletzt.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yıldırım drohte der PKK bereits nach dem Anschlag in Cizre Vergeltung an. "Wir werden diese hinterhältige Terrororganisation, die eine Geißel für unser Land ist, in die Knie zwingen", sagte er. Seit 1984 wurden in dem Konflikt zwischen der PKK und der türkischen Regierung mehr als 40.000 Menschen getötet.