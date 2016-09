In Pakistan sind mehrere Menschen durch Anschläge im Nordwesten des Landes zu Tode gekommen. Mindestens zwei Bomben explodierten in der Stadt Mardan vor einem Bezirksgericht und töteten der Regierung zufolge sieben Menschen. Weitere 40 wurden zum Teil schwer verletzt, sagte der Regierungssprecher Mushtaq Ghani.



Getötet worden seien zwei Anwälte, zwei Polizisten und drei Passanten. Ein Angreifer habe zunächst eine Granate geworfen und sich anschließend am Haupttor des Bezirksgerichts in die Luft gesprengt, sagte Ghani.

Kurz zuvor hatten Extremisten eine christliche Kolonie nahe der Stadt Peschawar angegriffen. Dabei kam es nach Angaben von Sicherheitskräften am frühen Freitagmorgen zu einer Schießerei, in deren Verlauf vier Angreifer getötet wurden. Auch ein Zivilist starb dabei, wie Polizei und Streitkräfte mitteilten. Drei Sicherheitskräfte und zwei zivile Wachleute wurden verletzt.



Serie schwerer Anschläge

Der Angriff sei rasch abgewehrt worden, sagte der Generalleutnant Asim Saleem Bajwa. Nach möglichen Komplizen der Extremisten werde gefahndet. Ein örtlicher Polizeisprecher sagte, vier Selbstmordattentäter seien in die Kolonie eingedrungen. Einer von ihnen habe eine Kirche betreten, doch habe sich dort zu diesem Zeitpunkt niemand aufgehalten.



Nach einer mehr als eineinhalbjährigen Phase der Ruhe erlebte Pakistan in den vergangen Wochen wieder eine Serie schwerer Anschläge. Erst Anfang August hatten Extremisten ein Krankenhaus in der unruhigen Provinz Belutschistan angegriffen und dort 74 Menschen getötet und fast 200 verletzt. Auch damals waren unter den Opfern viele Anwälte. Sie waren an der Klinik zu einer spontanen Trauerfeier zusammengekommen, nachdem der Leiter der Rechtsanwälte-Vereinigung erschossen worden war. Pakistanische Islamisten greifen die zivile Gerichtsbarkeit regelmäßig an. Sie wollen das Land unter Scharia-Gesetzgebung sehen.