Das nach den Sprengstoffanschlägen von Dresden aufgetauchte Bekennerschreiben war eine Fälschung. So laute das Ergebnis einer Überprüfung durch die Spezialisten, sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Dresden tagesschau.de. Neue Erkenntnisse zu den Tätern lägen in dem Fall nicht vor.

Am Montag hatten Unbekannte in Dresden zwei Sprengsätze vor einem Kongresszentrum und einer Moschee gezündet. Nur durch Glück waren der Imam und seine Familie, die sich in der Moschee aufhielten, nicht verletzt worden.

Am Mittwoch hatte Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) mitgeteilt, dass auf der Internetseite linksunten.indymedia.org ein Bekennerschreiben aufgetaucht sei. Dort kann jeder anonym Texte verfassen und verbreiten. Die Plattform dient vor allem der linken und linksextremen Szene, um Themen zu diskutieren oder zu Demonstrationen zu mobilisieren. In dem Schreiben hieß es, die Antifa Dresden habe die Anschläge verübt. Diese wies das zurück.

Am Montag finden in der sächsischen Landeshauptstadt die Festlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit statt. Offenbar wollen einige Gruppen die Menschen vorab verunsichern: Im Lauf der Woche wurde eine Sprengstoffattrappe an einer Brücke in der Innenstadt angebracht.