In Dresden sind vor einer Moschee und einem Kongresszentrum Sprengstoffanschläge verübt worden. Das teilte die Polizei mit. Bei den Anschlägen wurde niemand verletzt, beide Gebäude seien beschädigt worden.



Die Anschläge ereigneten sich am späten Montagabend. Kurz vor zehn sei die Polizei informiert worden, dass es an der Moschee in der Hühndorfer Straße zu einer Explosion gekommen sei. Eigenen Angaben zufolge fanden die Ermittler Reste eines selbst gebauten Sprengsatzes vor dem Gebäude. Der Imam der Moschee habe sich mit seiner Frau und seinen Söhnen während der Detonation im Gebäude befunden. Sie blieben unverletzt. Durch die Druckwelle der Explosion sei die Eingangstür nach innen gedrückt worden, teilte die Polizei mit. Im Gebäude sei Ruß abgelagert worden. Die Moschee befindet sich unweit des Bahnhofs Friedrichstadt.

Gegen viertel nach zehn bekam die Polizei dann einen Hinweis auf eine weitere Detonation, dieses Mal vor dem Internationalen Congress Center. Auch dort fand die Polizei Reste eines selbst gebauten Sprengsatzes. Nach eigenen Angaben evakuierte die Polizei daraufhin die Hotelbar. Die Hitze der Explosion zerstörte die Seite eines Glasquaders auf einer Freifläche des Gebäudes. Der terrassenförmig angelegte Bau liegt direkt am Elbufer.



Über die Motive der Tat ist noch nichts bekannt. Die Polizei vermutet aber einen Zusammenhang zwischen beiden Explosionen. "Auch wenn uns bislang kein Bekennerschreiben vorliegt, müssen wir von einem fremdenfeindlichen Motiv ausgehen." Gleichzeitig sieht die Polizei eine Verbindung zu den Feierlichkeiten anlässlich des Tages der deutschen Einheit am kommenden Wochenende, wie Polizeipräsident Horst Kretschmann sagte.

Als Konsequenz erhöhte die Polizei den Schutz islamischer Einrichtungen in der Stadt. "Ab sofort arbeiten wir im Krisenmodus. So werden wir in einem ersten Schritt weitere Objekte hinsichtlich ihrer Gefährdung neu bewerten und gegebenenfalls weitere Objektschutzmaßnahmen treffen", sagte der Polizeipräsident.