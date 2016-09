In Elizabeth im US-Bundesstaat New Jersey ist ein verdächtiger Gegenstand von einem Entschärfungskommando gesprengt worden. Zuvor war ein Versuch, das Objekt durch einen Roboter zu zerstören, erfolglos geblieben. Zwei Männer hätten einen verdächtigen Gegenstand in einem Mülleimer gefunden, teilte Elizabeths Bürgermeister Christian Bollwage mit. Sie hätten Drähte und ein Rohr gesehen und daraufhin die Polizei alarmiert.



Laut dem US-Sender CNN handelte es sich dabei um mehrere mögliche Rohrbomben in einem Rucksack. Nach Informationen des Senders vermuten Verantwortliche, dass der Täter ihn dringend habe loswerden wollen.



Bereits am Samstag war im Seaside Park in New Jersey eine von drei miteinander verbundenen Rohrbomben in einer Mülltonne detoniert. Sie galten vermutlich dem Rennen der Marineinfanterie mit mehr als 5.000 Teilnehmern. Dank einer Verzögerung des Rennens wurde niemand verletzt.



FBI Bomb Squad is on scene and continuing the investigation at the train station in Midtown Elizabeth. pic.twitter.com/qvmzsgisjC — Chris Bollwage (@MayorBollwage) 19. September 2016

Ebenfalls am Samstag waren im New Yorker Szeneviertel Chelsea 29 Menschen bei einer Bombenexplosion verletzt worden. Die US-Bundespolizei FBI hat im Zusammenhang mit der Explosion fünf Menschen befragt. Sie sollen in einem gesuchten Fahrzeug gesessen haben, das bei einer Verkehrskontrolle gestoppt worden sei, berichtet CNN unter Berufung auf das FBI. Es sei allerdings niemand eines Verbrechens beschuldigt worden.

CNN berichtet zudem, die Ermittler hätten Ähnlichkeiten zwischen den Sprengsätzen in den beiden Nachbarstaaten entdeckt. Demnach war außerdem ein Mann auf Videoaufnahmen sowohl vom Ort der Explosion in Manhattan als auch am Ort eines zweiten Sprengsatzes wenige Straßenblocks entfernt zu sehen.