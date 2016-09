Mehr als zwei Drittel der Deutschen sind der Ansicht, dass Flüchtlingskinder die gleichen Rechte und Chancen haben sollten wie in Deutschland geborene Kinder. Das ergab eine Umfrage von infratest dimap, die das Deutsche Kinderhilfswerk in Auftrag gegeben hatte. Demnach denken aber auch 64 Prozent, dass Gesellschaft und Staat schon viel oder sehr viel für Flüchtlingskinder tun. Besonders Anhänger von FDP und CDU sind davon überzeugt.



Das Kinderhilfswerk kritisiert, dass Flüchtlingskinder in Deutschland systematisch ausgegrenzt würden. Die Asylgesetze widersprächen an vielen Stellen der UN-Kinderrechtskonvention, sagte Thomas Krüger, Präsident des Kinderhilfswerkes. "Flüchtlingskinder sind in erster Linie Kinder und müssen dieselben Ansprüche auf Leistungen der bestehenden Sozialsysteme haben wie andere Kinder auch." Die Ergebnisse der Umfrage seien ein deutlicher Handlungsauftrag für Bund und Länder, der Diskriminierung von Flüchtlingskindern entgegenzutreten.



Auch ein Bericht des UN-Kinderhilfswerks Unicef war im Juni zu dem Ergebnis gekommen, dass Flüchtlingskinder in Deutschland ungleich behandelt werden. Dem Bericht zufolge werden in Deutschland ankommende Flüchtlingskinder nicht systematisch erfasst. Oft wisse man daher gar nicht, wie viele von ihnen es überhaupt gibt und welcher Anteil besonders schutzbedürftig ist. Der Kinderschutz sei zudem in vielen Unterkünften nicht gewährleistet, es fehle an Hygiene, ausreichenden Spiel- und Lernmöglichkeiten sowie psychosozialen Hilfen. Bundeseinheitliche Standards, wie Unterkünfte gestaltet sein müssen, gebe es nicht, sodass sich der Umgang mit den geflüchteten Kindern zwischen Ländern und sogar zwischen benachbarten Kommunen unterscheide. Zu oft hänge der Kinderschutz vom Engagement Einzelner ab. Unicef fordert entsprechende gesetzliche Regelungen.

Kinder auf der Flucht Kinder auf der Flucht Jeder zweite Flüchtling der Welt ist jünger als 18 Jahre. Das geht aus dem ersten globalen Bericht zu Flucht und Migration von Kindern hervor, den das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Unicef vorgelegt hat. Insgesamt sind rund 28 Millionen Mädchen und Jungen auf der Flucht. Etwa 17 Millionen von ihnen wurden innerhalb ihres eigenen Landes vertrieben. Die Zahl der geflüchteten Kinder hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Eins von 200 Kindern der Welt ist heute ein Flüchtlingskind. Herkunft Syrien und Afghanistan 45 Prozent aller Flüchtlingskinder kamen im vergangenen Jahr aus Syrien und Afghanistan. In Europa stammten in der ersten Jahreshälfte 70 Prozent aller Kinder, die einen Asylantrag stellten, aus diesen beiden Ländern oder dem Irak. Europa nimmt aber nicht die meisten Kinder aus diesen Ländern auf. Unicef schätzt, dass die Türkei das Land mit der weltweit größten Population von Flüchtlingskindern ist. Hinzu kommen Jordanien, Libanon und Pakistan. Gefahren der Flucht Auch für Kinder, die ihre Heimat mit ihrer Familie geplant verlassen, birgt die Flucht große Gefahren. Kinder würden von Aufnahmestaaten inhaftiert, beklagt Unicef. Sie seien fremdenfeindlichen Übergriffen ausgesetzt und würden zur Arbeit gezwungen. In Schulen der Aufnahmeländer komme es zu Mobbing und Missbrauch. Zudem warnen die Kinderschützer, dass Flüchtlingskinder häufig Erfahrungen mit häuslicher Gewalt in ihren Familien machten. Zugleich versuchten Eltern, ihre Töchter zu schützen, indem sie sie früh verheirateten.

Die Mehrheit der Deutschen erklärt sich in der Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerks darüber hinaus dazu bereit, Flüchtlingskinder persönlich zu unterstützen. Mit 54 Prozent sind das 4 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Besonders Anhänger der SPD (69 Prozent), der Grünen (67 Prozent) und der Linken (66 Prozent) sind zu persönlichem Engagement bereit, genau wie Menschen aus höheren Bildungsschichten.

Laut der UN-Kinderrechtskonvention sollen in Deutschland Flüchtlingskinder die gleichen Rechte haben wie in Deutschland geborene Kinder. Internationale Kinderhilfsorganisationen wie Unicef, Plan International oder Save the Children kritisieren aber bereits seit längerem, dass der internationale Standard in der Praxis hierzulande nicht eingehalten werde.