Erneut ist ein Pole in Großbritannien Ziel eines mutmaßlich fremdenfeindlichen Angriffs geworden. Eine Gruppe von bis zu 20 jungen Menschen im Alter von 16 bis 18 Jahren jagte einen 28-jährigen Polen durch mehrere Straßen der nordenglischen Stadt Leeds, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag, wurde aber erst jetzt durch die West-Yorkshire-Polizei bekanntgegeben.

Die Angreifer verletzten den Mann am Kopf. Er erlitt eine Schnittwunde, die aber nicht lebensgefährlich ist. Die Polizei stuft den Vorfall aufgrund der Äußerungen der Angreifer als rassistisch ein.

Polizeichef Paul Money äußerte sein Bedauern. Er versicherte den polnischen Bewohnern seiner Stadt, dass Vorfälle dieser Art nicht toleriert würden. Man werde alles tun, um die Täter vor Gericht zu bringen. Die Polizei sicherte zu, Videos auszuwerten und Zeugen zu finden.







Die Gegend in der Stadt ist nach Angaben der Polizei von vielen Ausländern bewohnt. Verständlicherweise werde der Vorfall die Unsicherheit unter osteuropäischen Bewohnern vergrößern.



Die Polizei kündigte an, die Streifen in der Gegend durch weitere Beamte zu verstärken. So werde das Sicherheitsgefühl verstärkt. Die Polnische Botschaft in London danke der Polizei für ihr entschlossenes Handeln und ordnete den Vorfall als den schwerwiegendsten von mehr als zehn fremdenfeindlichen Vorfällen der vergangenen Monate ein. Die Regierung forderte von Großbritannien einen besseren Schutz ihrer Bürger.



Die Tat ist nicht die erste dieser Art: Ende August hatten Unbekannte einen polnischen Arbeiter auf einem Markt in Harlow nordöstlich von London angegriffen. Er erlag seinen Kopfverletzungen. Die britische Polizei ermittelt gegen sechs Jugendliche aus der Region. Zwei polnische Minister reisten umgehend nach London und verlangten von der britischen Regierung eine Erklärung, wie sie ähnlichen Vorfällen in der Zukunft entgegenzuwirken gedenke.

Wenige Tage später wurden in derselben Stadt zwei Polen angegriffen. Die Täter brachen nach Polizeiangaben einem das Nasenbein, ein anderer erlitt eine Schnittwunde am Kopf.



Aber auch in Polen wurden britische Staatsbürger, etwa aufgrund ihrer Hautfarbe, angegriffen. Ende April wurde ein Brite ägyptischer Herkunft mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, nachdem er vor einem Club in Danzig von einem Polen zusammengeschlagen worden war. Die Polizei nahm den Angreifer in Gewahrsam, nun drohen ihm zehn Jahre Haft.