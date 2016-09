1/14

Andrzej Korczak-Branecki, geboren 1930 in Warschau, wurde beim Warschauer Aufstand festgenommen und im KZ Dachau zur Zwangsarbeit selektiert. Ab September 1944 in Mannheim-Standhofen, einem Außenlager des KZ Natzweiler-Struthof: Zwangsarbeit bei Daimler-Benz. Während der Weihnachtstage 1944 wurde Korczak-Branecki in das KZ Buchenwald überführt, im Januar 1945 in die Adlerwerke in Frankfurt am Main, Mitte März zurück nach Buchenwald, danach KZ Flossenburg, dann wieder Dachau – und dort am 25. April 1945 befreit. Andrzej Korczak-Branecki überlebte drei Todesmärsche. Heute lebt er in Mannheim.