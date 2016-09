Drei Viertel aller Deutschen glauben einer Umfrage zufolge, dass Flüchtlinge im Durchschnitt einen niedrigen Bildungsstand haben. Etwa jeder Zweite denkt daher auch nicht, dass die Flüchtlinge den Fachkräftemangel der deutschen Wirtschaft verringern können. Das geht aus dem ifo-Bildungsbarometer hervor, einer Umfrage zu bildungspolitischen Themen. Den Ergebnissen zufolge sind 75 Prozent der Deutschen für staatlich finanzierte, verpflichtende Sprachkurse. Die Mehrheit der Deutschen plädiert für eine Ausweitung der Schulpflicht auf 21 Jahre und für ein zweijähriges Bleiberecht nach Abschluss einer Ausbildung.

Viele Befürworter von Kanzlerin Angela Merkels (CDU) Flüchtlingspolitik sagen, dass die deutsche Wirtschaft von der Zuwanderung profitiere, unter anderem wegen des Fachkräftemangels. Allerdings sind Ökonomen skeptisch: Viele Flüchtlinge haben nicht die ausreichende Qualifizierung, um direkt in den Arbeitsmarkt einzusteigen. 36 Prozent haben in ihrer Heimat ein Gymnasium oder eine Hochschule besucht, errechnete ein Team um den Bamberger Migrationsökonomen Herbert Brücker. Unter Flüchtlingen, die gute Chancen haben, in Deutschland zu bleiben, sind es demnach sogar 46 Prozent. Auf der anderen Seite haben etwa 30 Prozent gar keine Schule oder nur eine Grundschule besucht. Die Mitte des Qualifikationsspektrums ist dagegen dünn besetzt.

Erschwerend hinzu kommen außerdem mangelnde Sprachkenntnisse und aufenthaltsrechtliche Probleme. Die Folge: Zuwanderer in Deutschland sind aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts zufolge seltener erwerbstätig als Menschen ohne Migrationshintergrund, sie verdienen weniger und sind eher von Armut bedroht.

Wichtig für eine erfolgreiche Integration sei Bildung, sagen die Statistiker. Das deckt sich größtenteils mit den Einstellungen der Deutschen, wie das ifo-Bildungsbarometer zeigt: Die deutliche Mehrheit ist für zusätzliche Bundesmittel für Sozialarbeiter, Sprachlehrer und Psychologen an Schulen und für eine steuerlich finanzierte Kindergartenpflicht für Flüchtlingskinder ab drei Jahren. Uneinig sind sich die Bürger bei der Frage, ob der Staat die Ausbildungskosten der Betriebe für Flüchtlinge übernehmen soll und ob mehr verkürzte Ausbildungsberufe für Flüchtlinge geschaffen werden sollen. Insgesamt sollen die staatlichen Bildungsausgaben pro Flüchtling nach Ansicht der Mehrheit eher unverändert bleiben.

Nicht nur zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt, auch zu anderen bildungspolitischen Themen gibt das ifo-Bildungsbarometer Aufschluss. So sind zum Beispiel 86 Prozent der Deutschen dafür, die Eignung zum Lehramtsstudium mittels Aufnahmetests festzustellen. Die Mehrheit findet zudem einheitliche Vergleichstests gut, befürwortet die Aufteilung auf weiterführende Schularten erst nach der sechsten Klasse und eine Fortbildungspflicht für Lehrkräfte. Knapp drei Viertel der Deutschen finden, dass Schulleitungen Autonomie dabei haben sollten, Lehrkräfte einzustellen.

Lehrer fordern höhere Lehrergehälter

Besonders befragt wurden außerdem Lehrer. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung stehen sie vielen Bildungsreformen zur Integration von Flüchtlingen deutlich positiver gegenüber. Auch fordern drei Viertel von ihnen, dass die Lehrergehälter steigen sollen – doch nur 40 Prozent der Bevölkerung sehen das genauso. Etwa zwei Drittel der Lehrer sprechen sich für die Verbeamtung aus. Mehrheitlich sind Lehrer allerdings gegen ein Ganztagsschulsystem, die Inklusion von Kindern mit Lernschwächen in Regelschulen, den Einsatz von Quereinsteigern im Lehrerberuf und Gehaltszuschläge für gute Lernfortschritte.

Für die Umfrage befragte TNS Infratest von Ende April bis Anfang Juni 2016 über 4.000 Personen. Die Umfrage wurde finanziert von der Leibniz-Gemeinschaft.