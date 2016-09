Per Verfassungsbeschwerde will eine Initiative durchsetzen, dass in Deutschland eine sogenannte dritte Option beim Geschlechtseintrag im Geburtenregister für intersexuelle Menschen geschaffen wird. Den entsprechenden Antrag reichte die Organisation Die dritte Option während einer Demonstration beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein, wie sie auf Twitter mitteilte.

Zuvor war die Initiative eines intersexuellen Menschen vor dem Bundesgerichtshof (BGH) gescheitert. Dem Antrag der intersexuellen Person auf Änderung des Geschlechts im Geburtenregister in "inter" oder "divers" wurde nicht stattgegeben. Die Person war 1989 geboren und als Mädchen eingetragen worden. Laut einer vorgelegten Chromosomenanalyse ist sie weder Frau noch Mann.





Der BGH hatte Anfang August entschieden, Intersexuelle könnten nach dem geltenden Recht nur beanspruchen, dass Geschlechtsangaben im Register gelöscht werden und dort keine weitere Eintragung erfolgt. Sie könnten aber nicht verlangen, dass ihr Geschlecht im Geburtenregister stattdessen mit "inter" oder "divers" eingetragen wird. Zur Begründung hatte der BGH angeführt, dass der Staat für intersexuelle Menschen mit einer Gesetzesänderung 2013 zwar die Möglichkeit geschaffen habe, von einer Eintragung des Geschlechts im Geburtenregister abzusehen oder diese löschen zu lassen. Doch damit sei kein weiteres Geschlecht wie etwa "inter" geschaffen worden. Es gebe deshalb zudem auch keine Grundrechtsverletzung.

Eine Verfassungsbeschwerde ist die letzte verbleibende Möglichkeit des unterlegenen Klägers und seiner Unterstützer, die Forderung durchzusetzen. Jedem Bürger steht die Möglichkeit offen, bei vermuteten Verstößen gegen seine Grundrechte durch öffentliche Stellen eine solche Beschwerde auf den Weg zu bringen. Das Verfassungsgericht kann sie aber ablehnen.



Intersexualität Infobox Zwischen den beiden Geschlechtern Am Anfang sind wir alle Zwitter: Bis zur sechsten Schwangerschaftswoche trägt jeder Fötus Anlagen für beide Geschlechter in sich. Erst danach prägen die Gene ein männliches oder weibliches Wesen. Die Chromosomenpaarung XY lässt Hoden und später den Penis wachsen, ein XX-Chromosomenpaar Eierstöcke, Gebärmutter und Klitoris. Manchmal aber fehlen Chromosomen oder sind überzählig. Oder Enzyme versagen ihren Dienst, Hormone fallen aus. Ärzte zählen mehr als ein Dutzend verschiedener Syndrome, die mit dem Fachbegriff Sexualdifferenzierungsstörungen oder Intersexualität bezeichnet werden. Zu den häufigeren Störungsbildern gehören das Turner-Syndrom und das Klinefelter-Syndrom mit weiblichem beziehungsweise männlichem Erscheinungsbild. Menschen mit einer Androgen-Resistenz kommen äußerlich als Mädchen zur Welt, obwohl sie männliche Erbanlagen tragen und Hoden im Körperinneren haben. Mit Transsexualität – dem Gefühl, im Körper eines falschen Geschlechts zu leben – hat Intersexualität medizinisch nichts zu tun. Umgang mit Intersexualität Vor einigen Jahren haben sich in Deutschland Betroffene zusammengeschlossen. Sie werfen Ärzten schwere Therapiefehler vor und kämpfen für einen anderen Umgang mit Intersexualität. Unter anderem fordern sie, in Geburtsurkunden und Personalausweisen neben »männlich« und »weiblich« eine dritte Kategorie zuzulassen. Den Forderungen der Betroffenen haben sich Redner aller Parteien in einer Bundestagdebatte im vergangenen November in großen Teilen angeschlossen. Seit mehr als einem Jahr beschäftigt sich der Deutsche Ethikrat mit dem Thema Intersexualität. Es wird erwartet, dass er seine Empfehlungen im Februar abgeben wird. Literarisch herausragend behandelt Jeffrey Eugenides das Thema im Roman Middlesex, ebenso John Colapinto im Tatsachenbericht Der Junge, der als Mädchen aufwuchs.

In einigen Ländern sind Eintragungen, die von männlich und weiblich abweichen, möglich. In Nepal wurde 2015 die Angabe "anders" eingeführt, in Australien kann man sich seit 2014 als "non-specific", also unbestimmt, bei den Behörden eintragen lassen. Innerhalb der EU geben einige Staaten mehr Möglichkeiten zur Eintragung als weiblich oder männlich. Etwa in Großbritannien kann "unknown sex" im Geburtenregister stehen. Wenn in den Niederlanden das Geschlecht eines Kindes unklar ist, kann für drei Monate in die Geburtsurkunde eingetragen werden, dass dieses nicht bestimmt werden konnte. In Portugal wird in solchen Fällen geraten, einen geschlechtsneutralen Namen für das Kind zu wählen, bis später ein Geschlecht zugewiesen werden kann.



Die Agentur der Europäischen Union für Menschenrechte (FRA) kritisierte im Jahr 2015 die weiterhin bestehenden Diskriminierungen von intersexuellen Menschen. Diese seien zu Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu zählen, erklärte die FRA.