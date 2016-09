ZEIT ONLINE: Herr Mansour, die Islamkonferenz wird zehn Jahre alt. Sie hat den islamischen Religionsunterricht und die islamische Theologie in Deutschland angestoßen. Aktuell wird über islamische Seelsorge und einen Wohlfahrtsverband verhandelt. Andererseits ist die Angst vor dem Islam und die Islamophobie in der Bevölkerung so groß wie nie. Ist die Islamkonferenz eher ein Erfolg oder gescheitert?

Ahmad Mansour: Die Islamkonferenz hat viele Themen angestoßen, die vorher keinen Raum hatten. Sie hat dafür gesorgt, dass deutsche Politiker endlich mit Muslimen reden. Es sind darüber hinaus leidenschaftliche innermuslimische Diskussionen in Gang gekommen. Die Rolle der Islamkonferenz ist also nicht kleinzureden. Die Ängste vor dem Islam und internationale Entwicklungen wie der IS sollten der Islamkonferenz nicht einfach übergestülpt werden.

Ahmad Mansour Der Psychologe und Islamismusexperte Ahmad Mansour ist ein gebürtiger palästinensischer Israeli. Er arbeitet für die Gesellschaft Demokratische Kultur in Berlin. Dort betreut er in der Beratungsstelle HAYAT unter anderem Angehörige von Jugendlichen, die sich radikalen Salafisten angeschlossen haben. Hayat ist ein Partner vor Ort des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Er ist außerdem Programm Direktor der European Foundation for Democarcy. Mansour war bis 2013 Mitglied der Deutschen Islamkonferenz. 2015 erschien sein Buch Generation Allah: warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen.

ZEIT ONLINE: Aber?

Mansour: Die Entwicklung der letzten drei Jahren gefällt mir nicht. Alle muslimischen Einzelpersonen sind ausgeladen worden. Geblieben sind fast nur reaktionäre, konservative Verbände, die über ihre Themen reden und andere nicht zulassen. Salafismus, die Radikalisierung von Jugendlichen, Frauenrechte – alles, was problembelastet ist, wird vermieden. Wer beispielsweise die in muslimischen Familien verbreitete Angstpädagogik kritisiert oder dass den Texten blind gefolgt wird, ohne sie in ihren historischen und lokalen Kontext zu stellen, wird als islamophob diffamiert und mundtot gemacht. Als ich noch dabei war, haben wir zum Beispiel darüber diskutiert, ob man den Begriff Islamismus überhaupt verwenden darf, statt etwas dagegen zu tun.

ZEIT ONLINE: Aber viele Themen sind gerade in den vergangenen Jahren konkret geworden. Oder halten Sie nichts von einem muslimischen Wohlfahrtsverband oder muslimischer Seelsorge in Gefängnissen oder Krankenhäusern?

Mansour: Einen Wohlfahrtsverband finde ich sehr wichtig. Muslime müssen mitreden, wie sie gepflegt werden wollen, wenn sie alt werden, ob sie halal essen können etc. Aber Frauenrechte dürfen deshalb nicht vernachlässigt werden. Oder die Radikalisierung. Als ich noch dabei war, 2013, war diese Entwicklung am Anfang. Wir hätten noch die Möglichkeit gehabt, die Lage zu entschärfen. Heute ist die Situation viel schwieriger. Mittlerweile haben sich etwa 1.000 Jugendliche aus Deutschland dem IS angeschlossen. Wir hätten ihnen früher Alternativen anbieten sollen.

10 Jahre Islamkonferenz Start 2006 bis 2009 27. September 2006: Der damalige Bundesinnenminster Wolfgang Schäuble (CDU) lädt zur ersten Islamkonferenz ins Schloss Charlottenburg. Sein Motto: Der Islam ist Teil Deutschlands. Sein Ziel: Die bessere Integration von vier Millionen Muslimen. Teilnehmer sind Vertreter aus Bund, Ländern, Kommunen und muslimischen Verbänden: der Alevitischen Gemeinde Deutschland, der Ditib (Türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion), dem Islamrat, dem Zentralrat der Muslime und dem Verband islamischer Kulturzentren. Außerdem sind zehn Einzelpersonen mit muslimischem Hintergrund eingeladen, darunter auch Islamkritiker wie Necla Kelek. In der Islamkonferenz geht es zunächst um Grundsatzfragen: Gleichberichtigung, Familie, Säkularisierung. Konkreter wird schon über Moscheebauten und den Islamunterricht an deutschen Schulen diskutiert, aber auch über Sicherheit und Islamismus. Alle Verbandsvertreter unterzeichnen schließlich eine Erklärung: Die religiöse Freiheit endet, wo sie im Gegensatz zu den Werten des Grundgesetzes steht. 2010 bis 2011 Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) übernimmt und macht pragmatisch weiter: Eine Studie untersucht Muslimisches Leben in Deutschland. Fachbereiche für islamische Theologie werden an einigen Universitäten eingerichtet. Hier werden Imame und islamische Religionslehrer ausgebildet. Auch die Einführung des islamischen Religionsunterrichts wird gefördert. Es geht außerdem in der Islamkonferenz um Präventionsarbeit mit Jugendlichen, Rollenbilder in muslimischen Milieus und um die bessere Integration von Muslimen in den Arbeitsmarkt. Allerdings gibt es auch Streit: Millî Görüş und der Islamrat werden wegen islamistischer Tendenzen von der Konferenz ausgeschlossen, aus Protest macht auch der Zentralrat der Muslime nicht mehr mit. 2011 bis 2013 Eine nächste Phase beginnt: Neuer Innenminister wird Hans-Peter Friedrich (CSU), der sich von Christian Wulffs Satz "Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland" distanziert. Er fordert eine Sicherheitspartnerschaft zwischen Muslimen und Staat. Die Verbände kritisieren, dass Sicherheitsfragen und Terrorabwehr im Zentrum der Islamkonferenz stehen.

Seit 2014 De Maizière übernimmt erneut das Amt des Innenministers. Es wird wieder mehr über die Teilhabe der Muslime diskutiert als über Sicherheitsfragen. Islamrat und Zentralrat der Muslime machen wieder mit. Hinzugekommen sind die Verbände der Ahmadiyya, der Marokkaner, der Bosniaken und die Türkische Gemeinde in Deutschland. Es fehlen jedoch die Einzelpersonen, liberale Muslime und Islamkritiker. 2015 geht es um einen islamischen Wohlfahrtsverband und um die Flüchtlingshilfe. 2016 kommt die muslimische Seelsorge im Militär, im Krankenhaus oder im Gefängnis als Thema hinzu. Im November 2017 wird es dazu eine große Fachkonferenz geben.

ZEIT ONLINE: Aber auch hier hat sich viel getan, es gibt inzwischen sehr viele Präventionsprojekte.

Mansour: Präventionsarbeit ist aber nicht gleich Präventionsarbeit. Es kommt immer wieder vor, dass Projekte gestoppt werden müssen, weil sie Inhalte vermitteln, die die Radikalisierung sogar noch fördern. Viele Initiativen und auch Moscheeverbände machen sehr gute Arbeit, andere aber nicht. Ich vermisse auch hier die Klarheit.