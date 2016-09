Die Polizei hat nach den Bombenanschlägen von New York und New Jersey einen Verdächtigen festgenommen. Bei dem Mann soll es sich laut US-Medien um Ahmad Khan Rahami handeln, einen 28-jährigen US-Amerikaner afghanischer Herkunft.

Die New Yorker Polizei hatte nach den Vorfällen am Wochenende ein Fahndungsfoto von Rahami veröffentlicht. Er sei möglicherweise bewaffnet und gefährlich, hieß es. Sein letzter bekannter Wohnsitz ist laut Bundespolizei FBI in dem Ort Elizabeth im Bundesstaat New Jersey, wo am Wochenende mehrere Sprengsätze gefunden worden waren.

Fernsehbilder zeigten den Verdächtigen auf einer Trage liegend in Polizeigewahrsam. Er war bei Bewusstsein und hatte mehrere Verletzungen. Medienberichten zufolge ist es in Linden im US-Bundesstaat New Jersey gegen 10.30 Uhr (Ortszeit) zu einem Schusswechsel gekommen. Dabei seien zwei Polizisten verletzt worden. Nach Angaben des Bürgermeisters von Elizabeth, Christian Bollwage, geht es den Polizisten gut. Einer sei an seiner Schutzweste getroffen worden, der andere an seiner Hand.

Terroranschlag wahrscheinlich

Die Ermittlungen sind laut Polizei noch nicht abgeschlossen. Einige Schlussfolgerungen machten die Behörden aber bereits. Zwischen den Explosionen in Chelsea und Seaside Park gebe es eine Verbindung, sagte ein Polizeisprecher unter Berufung auf das FBI. Gouverneur Andrew Cuomo sagte, es gebe gewisse Gemeinsamkeiten zwischen den Bomben, die auf gemeinsame Täter schließen ließen. Mittlerweile gehe man von einem Terroranschlag aus. Möglich seien auch Verbindungen zum internationalen Terrorismus. Vor einigen Stunden hatten Cuomo und New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio einen solchen Hintergrund noch dementiert.



Präsident Barack Obama appellierte an die Bevölkerung, "nicht der Furcht nachzugeben". Die Urheber der Anschläge wollten die Werte des Landes untergraben, sagte Obama in New York, wo die UN-Vollversammlung stattfindet. Nach den Anschlägen wurden in der Millionenmetropole die Sicherheitsvorkehrungen durch die Entsendung von tausend zusätzlichen Polizisten und Nationalgardisten massiv verschärft.

Videoaufnahmen zeigen Rahami

Am Samstagabend waren durch die Detonation in dem New Yorker Szeneviertel Chelsea 29 Menschen verletzt worden, die meisten leicht. In Seaside Park in New Jersey kam bei der Explosion einer Rohrbombe niemand zu Schaden. Am Sonntag wurde dann in der Nähe des Explosionsorts in Chelsea ein aus einem Schnellkochtopf gefertigter Sprengsatz entdeckt, der nicht explodiert war. Am Bahnhof des Ortes Elizabeth wurden fünf weitere Sprengsätze gefunden, einer explodierte bei der Entschärfung.



Die Polizei vermutet laut CNN, dass Rahami der Mann ist, der auf zwei Videoaufnahmen zu sehen ist: Am Ort der Explosion in Chelsea und nur wenige Häuserblocks entfernt an einem weiteren Ort, an dem ein zweiter Sprengsatz gefunden wurde. Das ließ den Verdacht aufkommen, es gebe eine Verbindung zwischen den verschiedenen Vorfällen.



FBI Bomb Squad is on scene and continuing the investigation at the train station in Midtown Elizabeth. pic.twitter.com/qvmzsgisjC — Chris Bollwage (@MayorBollwage) 19. September 2016

Laut dem Bericht ist in dem zweiten Video zu sehen, wie der Mann einen Seesack ablegt. Wenig später tauchen demnach an derselben Stelle zwei andere Männer auf, die einen Müllbeutel aus dem Sack holen und auf dem Bürgersteig deponieren. Der Beutel enthalte vermutlich die mithilfe eines Schnellkochtopfs fabrizierte Bombe, hieß es.