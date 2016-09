Die Explosion in Manhattan, bei der am Samstag 29 Menschen verletzt wurden, ist durch eine Bombe ausgelöst worden. Es habe sich um einen Akt des Terrorismus gehandelt, sagte der Gouverneur des US-Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, nach Angaben des Nachrichtensenders BBC. Die britische Zeitung Independent bestätigte das. Laut Cuomo gebe es aber "keine Verbindung zum internationalen Terrorismus".



Die Explosion der Bombe ereignete sich am Samstagabend gegen 20.30 Uhr Ortszeit in der 23. Straße im Viertel Chelsea, einer Gegend mit zahlreichen Bars, Restaurants, Theatern und Wohnungen. Die Polizei riegelte die Gegend ab. Eine Anti-Terror-Einheit der Polizei kam zum Einsatz.

Wenig später fand die Polizei einige Blocks weiter in der 27. Straße einen verdächtigen Gegenstand. Dabei soll es sich um einen Schnellkochtopf mit Drähten handeln. Die technische Vorrichtung soll in einer Plastiktasche gelegen haben. Der Fernsehsender CNN berichtete, dass der Topf mit einem Handy verklebt sei.



Nach der Explosion hatten sich die Behörden bei der Einschätzung der Ursache zunächst zurückhaltend geäußert. "Wer auch immer die Bomben platziert hat, wir werden sie finden", sagte Cuomo nun. 1.000 zusätzliche Sicherheitskräfte sind seit der Explosion in New York eingesetzt worden.