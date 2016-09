Bei einer Explosion im beliebten New Yorker Ausgehviertel Chelsea sind 29 Menschen verletzt worden. Es gebe vorerst keine Hinweise, dass eine Terrorverbindung bestehe, sagte Bürgermeister Bill de Blasio bei einer Pressekonferenz zusammen mit der Polizei. Erste Ermittlungen deuteten aber darauf hin, dass die Detonation "absichtlich herbeigeführt" worden sei. Etliche Betroffene seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilten die Behörden mit. Nach Angaben der Feuerwehr ist jedoch offenbar niemand lebensgefährlich verletzt. Die Explosion ereignete sich am Samstagabend gegen 20.30 Uhr Ortszeit in der 23. Straße im Stadtteil Manhattan.

Am Ort der Explosion, einer Gegend mit zahlreichen Bars, Restaurants, Theatern und auch Wohnungen, waren die Feuerwehr und eine Anti-Terror-Einheit der Polizei im Einsatz. Die Polizei riegelte die Gegend ab. Augenzeugen berichteten zudem von der Präsenz von FBI-Agenten und Beamten des Heimatschutzministeriums. Die Ursache der Explosion war zunächst unklar. Medienberichten zufolge kam sie aus einem Müllcontainer.

Erst wenige Stunden zuvor war kurz vor einem Wohltätigkeitswettlauf zugunsten von Marinesoldaten und Seemännern im Ort Seaside Park im Staat New Jersey eine Rohrbombe explodiert. Verletzt wurde laut der Polizei niemand. Wegen einer Verschiebung des Starts waren noch keine Läufer auf der Strecke.