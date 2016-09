In der zweiten Nacht in Folge sind in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina friedliche Proteste in Gewalt umgeschlagen. Ein Demonstrant wurde angeschossen, sein Zustand ist kritisch. Zuerst hieß es, der Mann sei seinen Verletzungen erlegen. Später dementierte die Polizei ihre frühere Aussage und sagte, der Mann sei noch am Leben. Die Verwaltung der Stadt Charlotte teilte über Twitter mit, die Schüsse auf den Demonstranten seien von einem Zivilisten abgegeben worden. Auch verschiedene Medien berichteten, die Schüsse seien nicht von der Polizei gekommen. In der Stadt wurde der Ausnahmezustand ausgerufen.



ALERT: Fatal shot uptown was civilian on civilian. @CMPD did not fire shot. — City of Charlotte (@CLTgov) 22. September 2016

Nach den Schüssen eskalierte die Situation: Demonstranten bewarfen Sicherheitskräfte mit Gegenständen, auch Journalisten wurden angegriffen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Der Gouverneur von North Carolina, Pat McCroy, rief den Notstand aus und beorderte die Nationalgarde nach Charlotte. Schon in der Nacht zuvor war es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen 16 Polizisten verletzt worden waren.



Proteste gegen exzessive Polizeigewalt

Anlass der zunächst friedlichen Proteste in Charlotte waren tödliche Schüsse eines schwarzen Polizisten auf den ebenfalls schwarzen Keith S. am Dienstag. Nach Angaben der Polizei wurde der Getötete von Beamten mehrmals aufgefordert, seine Schusswaffe fallen zu lassen, bevor er erschossen wurde. Nachbarn und Verwandte des Mannes erklärten hingegen, er habe lediglich ein Buch in der Hand gehalten.



Der Unmut entzündete sich nicht zuletzt daran, dass die Polizei die Herausgabe der Aufnahmen von Körperkameras der beteiligten Beamten mit Verweis auf laufende Ermittlungen noch verweigert.



Unmittelbar nach dem Tod von Keith S. hatten Dutzende Demonstranten Steine auf Beamte und Reporter geschleudert, Streifenwagen angegriffen, einen Autobahnabschnitt blockiert, geplündert und einen Lastwagen angezündet. Die Polizei setzte Trängengas ein, eine Person wurde festgenommen.

USA - Proteste eskalieren in Charlotte nach tödlichem Polizeieinsatz Die Polizei hatte am Dienstagnachmittag einen Afroamerikaner erschossen, der nach Angaben der Familienangehörigen unbewaffnet gewesen sein soll.

John Barnett, Leiter der Bürgerrechtsgruppe THUG erklärte, dass die Veröffentlichung der Videoaufnahmen vom Polizeieinsatz gegen S. der einzige Weg für die Polizei sei, wieder das Vertrauen der Bürger zu erlangen. Polizeichef Putney betonte indes, die bisherige Sachlage anders sei als sie vor allem in den sozialen Medien dargestellt worden sei.

In verschiedenen Teilen der USA hatte es in den vergangenen Monaten und Jahren Proteste gegen exzessive Polizeigewalt gegenüber Schwarzen gegeben. Erst am Montag war ein Video veröffentlicht worden, das zeigt, wie eine Polizistin in Tulsa einen unbewaffneten Afroamerikaner erschießt.