Nach der Entdeckung eines verlassenen Autos mit Gasflaschen in der Pariser Innenstadt hat die Polizei drei verdächtige Frauen festgenommen. Die mutmaßlichen Täterinnen im Alter von 19, 23 und 39 Jahren seien radikalisiert und hätten wahrscheinlich gewalttätige Aktionen geplant, sagte Innenminister Bernard Cazeneuve.

Eine der drei Frauen sei bei der Festnahme im Département Essonne südlich von Paris von einem Polizisten angeschossen worden, heißt es aus Ermittlerkreisen. Es handelt sich demnach um die Tochter des Fahrzeughalters. Ein Beamter sei von einer der Verdächtigen mit einem Messer verletzt worden. Er sei aber nicht in Lebensgefahr.

Das Auto mit mehreren Gasflaschen und drei Behältern mit Diesel-Treibstoff war am Wochenende in der Nähe der Kathedrale Notre-Dame im Herzen von Paris entdeckt worden. Der Fahrzeughalter wurde zunächst in Gewahrsam genommen. Nach Angaben der Polizei steht er auf einer Beobachtungsliste des Geheimdienstes für religiös Radikalisierte. Der Mann wurde inzwischen wieder freigelassen.



Insgesamt befinden sich nun sieben Verdächtige in dem Fall in Gewahrsam. Am Mittwoch war in der Region Loiret südlich von Paris ein Paar aufgegriffen worden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Ein zweites Paar war bereits am Dienstag in dem Fall festgenommen worden. Die vier Personen stünden unter dem Verdacht, Verbindungen zum radikalen Islamismus zu haben.



Retrouvez ma déclaration ce soir Place Beauvau sur l'opération antiterroriste dans l'Essonne:https://t.co/miKuXsNUwT pic.twitter.com/kNJAlw1yim — Bernard Cazeneuve (@BCazeneuve) 8. September 2016

Mit Blick auf die Reihe von Anschlägen in den vergangenen Monaten, sagte Innenminister Cazeneuve, das Land sei mit einer terroristischen Bedrohung bisher ungekannten Ausmaßes konfrontiert. Dies erfordere eine "unerbittliche Mobilisierung unserer Polizei- und Geheimdienste". Bei einem Anschlag in Nizza wurden vor zwei Monaten 86 Menschen getötet. Auch Kirchen gelten als mögliche Zielscheibe. Ende Juli ermordeten zwei Islamisten während eines Gottesdienstes in Nordfrankreich einen Priester. In Frankreich herrscht derzeit der Ausnahmezustand.