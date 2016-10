4/12

Heute lebt Najdi Abdulrahman im ungarischen Debrecen: "Ich bin an vielen Orten in Europa gewesen, wo ich mich manchmal diskriminiert gefühlt habe, aber in Ungarn ist das nicht der Fall. Einige Leute sagen hier: Du solltest zurück in dein Land gehen. Aber die sind immer betrunken, also zählt es nicht. Was das Referendum angeht, kann ich beide Seiten verstehen: Menschen, die aus einem Kriegsgebiet entkommen sind und eine bessere Zukunft suchen, aber auch die Ängste, dass Menschen herkommen, deren Vergangenheit man nicht kennt. Wir sollten eine Lösung in der Mitte finden."