Auf dem US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ist eine Rakete explodiert. Die Explosion habe sich auf dem Gelände der privaten Raumfahrtfirma SpaceX ereignet, berichteten Medien unter Berufung auf die US-Weltraumagentur Nasa. Fernsehbilder zeigen, wie über dem Gelände eine schwarze Rauchwolke aufsteigt.

Einem Bericht der Nachrichtenagentur AP zufolge war am Morgen ein Routinetest mit einer unbemannten Rakete geplant. Am Samstag sollte eine Rakete einen israelischen Satelliten ins All bringen.

Bereits im Juni vergangenen Jahres war eine Rakete des Unternehmens SpaceX beim Start explodiert. Sie hatte einen mit Nachschub beladenen Raumfrachter zur Internationalen Raumstation ISS bringen sollen. Der Frachter zerbrach durch die Explosion. Eine gebrochene Stahlstrebe soll laut SpaceX-Chef Elon Musk für die Explosion verantwortlich gewesen sein. Später glückten dem Unternehmen Starts und Landungen.