Ein 2014 in Syrien gekidnappter und gefolterter britischer Journalist hat seinen mutmaßlichen Peiniger auf einem Video wiedererkannt, das jenen nun als einen von den USA unterstützten Rebellenkämpfer zeigt. Anthony Loyd schrieb in der britischen "Times", er sei "einigermaßen überrascht" gewesen, das "Gesicht des jüngsten Verbündeten Amerikas" im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien zu sehen.

Loyd war 2014 gemeinsam mit dem Fotografen Jack Hill von Rebellen verschleppt worden, als beide nach einem Reportereinsatz in Syrien zurück in die Türkei wollten. Seinen Entführer, Hakim Abu Dschamal, kannte er zuvor bereits zwei Jahre und hielt ihn für einen Freund. Während der Gefangenschaft wurde Loyd zwei Mal ins Bein geschossen, beide Männer wurden nach gescheiterten Fluchtversuchen zudem brutal geschlagen. Sein Entführer habe damit geprahlt, ihn zu verkaufen und von dem erzielten Preis Waffen zu kaufen. Die beiden Journalisten kamen schließlich auf Anordnung eines örtlichen Rebellenkommandos frei.

Auf Facebook entdeckte Loyd nun nach eigenen Angaben Videoaufnahmen, die seinen Peiniger namens Hakim Abu Dschamal zeigen. Darin hantiert er mit einer Kalaschnikow und feiert den Sieg einer von den USA unterstützten Rebellengruppe in der Grenzstadt Al-Rai. "Es war das Gesicht eines Mannes, den ich zuletzt im Mai 2014 gesehen habe, als er sich vorbeugte, um mir aus nächster Nähe zwei Mal in den linken Knöchel zu schießen", schrieb Loyd. Um ihn herum hätten Schaulustige zugesehen.

Er sei von seinem Peiniger als "CIA-Spion" beschimpft worden, fuhr Loyd mit Blick auf den US-Geheimdienst hinzu. "Nun scheint es so, als arbeite er selbst mit ihnen zusammen." Die US-Armee reagierte demnach in den vergangenen Tagen nicht auf eine Anfrage der "Times", wie es sein könne, dass "so ein bekannter Kidnapper mit Verbindungen zu Extremisten die US-Sicherheitschecks besteht".

Dass Hakim Abu Dschamal, der auch unter den Namen Abdel Hakim al-Yasin und Hakim Anza bekannt ist, ein gefürchteter Geiselnehmer ist, war zahlreichen westlichen Geheimdiensten bekannt. Loyd schreibt, der britische MI6 und der türkische Geheimdienst MİT hätten Bescheid gewusst. Auch Abu Dschamals Verbindungen zu Extremisten seien bekannt gewesen. So hätten zwei seiner Brüder sich der islamistischen, von al-Kaida unterstützten Al Nusra-Front angeschlossen. Die New York Times hatte zudem bereits im Jahr 2012 über ein Kriegsverbrechen von Hakim Abu Dschamal berichtet.



Die Grenzstadt Al-Rai war in der Vergangenheit auch vom IS als Durchgangspunkt benutzt worden. Mitte August jedoch eroberten syrische Rebellen sie zurück. Verkündet hatte das damals unter anderem Ahmad Othman, Kommandeur der von der Türkei unterstützten Rebellengruppe Sultan Murad. Wenige Tage später eroberten diese Rebellen Dscharablus vom IS zurück und stießen anschließend zügig voran. Unterstützt wurden sie vom türkischen Militär sowie von Luftangriffen der US-geführten Militärkoalition gegen den IS.



Ideologisches Sammelbecken

Die Rebellengruppe Sultan Murad ist auch als "syrische Turkmenenbrigade" bekannt und deckt ideologisch ein breites Spektrum ab. Anhänger eines säkularen türkischen Nationalismus sind unter ihren Mitgliedern ebenso zu finden wie Islamisten. Hakim Abu Dschamal hat in der Gruppe den Rang eines Unteroffiziers ("sub-commander") inne, wie Loyd schreibt.



Auch am Samstag rollten türkischen Staatsmedien zufolge erneut mindestens 20 türkische Panzer sowie Truppentransporter über die Grenze nach Al-Rai. Kommandeur Othman sagte der Nachrichtenagentur AFP dazu, seine Rebellengruppe sei derzeit "an zwei Fronten in Al-Rai positioniert". Von da aus würden die Kämpfer weiter in Gebiete vorstoßen, die jüngst vom IS befreit wurden. Die Türkei hatte in der vergangenen Woche in Nordsyrien die Offensive "Schutzschild Euphrat" begonnen, die sich vor allem auch gegen die dort kämpfenden Kurden richtet.