Kurz nach den Vorfällen in Charlotte haben Polizisten in den USA erneut einen Schwarzen erschossen. Der Mann stammte aus Uganda und war unbewaffnet, offenbar hielt er sich als Flüchtling im Land auf. Zuvor hatte die Schwester des 30-Jährigen bei der Polizei im kalifornischen El Cajon nahe San Diego agerufen und gesagt, er sei psychisch krank und irre ziellos umher. Nach Informationen der Washington Post ist es das mindestens 716. Opfer, das in diesem Jahr von US-Polizisten getötet wurde.

Laut Polizeiangaben weigerte sich der Mann, wie befohlen die Hände zu erheben. Stattdessen sei er auf und ab gerannt, habe etwas aus seiner Hosentasche gezogen und so getan, als ob er damit auf die beiden Beamten schieße. Schließlich setzte einer der Polizisten einen Elektroschocker ein, ein anderer feuerte die tödlichen Schüsse ab.

Die Polizei bestätigte später, das Opfer sei unbewaffnet gewesen. Zudem sei vom Eintreffen der Beamten am Einsatzort bis zu den tödlichen Schüssen nicht einmal eine Minute vergangen. Dagegen hätten sich die Beamten erst über eine Stunde nach Eingang des Anrufs auf den Weg gemacht.

Vor der Polizeiwache von El Cajon kam es nach dem Vorfall zu Protesten. Demonstranten skandierten Parolen wie "Keine Killer-Cops" und "Schwarze Leben zählen." Die Schwester des Opfers sagte in einem YouTube-Video: "Ich habe Euch gerufen, weil ich Hilfe brauchte. Und ihr habt ihn einfach getötet."