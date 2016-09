Im Großraum der Millionenmetropole New York ist im morgendlichen Berufsverkehr ein Pendlerzug in einem Bahnhof verunglückt. Es werden mindestens 100 Verletzte befürchtet, sagte eine Sprecherin der Verkehrsbehörde von New Jersey. Medienberichten zufolge soll es zudem drei Tote geben. Offiziell bestätigt ist bislang ein Toter. Noch immer ist die Lage unübersichtlich: Menschen sind in den Zugwaggons eingeschlossen, einige von ihnen konnten durch die Fenster nach draußen klettern.

Footage shows aftermath of crash at a train station in Hoboken, NJ -- one of the busiest stations in the NYC metro https://t.co/Ny2pgSTiRJ pic.twitter.com/07NKeWscFZ — CNN (@CNN) 29 de septiembre de 2016

Augenzeugen berichteten, der Zug sei ungebremst in den Bahnhof gefahren. Laut BBC sei er durch Absperrungen in den Eingangsbereich des Bahnhofs gerast. Zwischen dem Wartebereich und einem Bahnsteig sei er zum Stehen gekommen. Fernsehsender zeigten Bilder des Bahnhofs, auf denen erhebliche Schäden zu sehen waren. Ein Teil des Daches ist offensichtlich eingestürzt.



Ein Angestellter der Verkehrsbehörde von New Jersey sagte im Fernsehsender CNN, der Zug habe nicht wie vorgesehen im Bahnhof gehalten, sondern sei in voller Fahrt gegen den Betonblock am Ende des Gleises geknallt. Der Prellbock sei dadurch hochgeschleudert worden und auf das Bahnhofsdach gefallen, das daraufhin einstürzte.

Eine Sprecherin der Verkehrsbehörde sagte, es sei noch unklar, mit welcher Geschwindigkeit der Zug in den Bahnhof gefahren sei. Alle denkbaren Ursachen des Unglücks würden untersucht. Nach ihren Angaben befanden sich rund 250 Menschen in dem Zug.



Der Zugverkehr rund um den Bahnhof wurde komplett eingestellt. Nach Angaben der US-Eisenbahnbehörde FRA sind Ermittler auf dem Weg nach Hoboken, das nur durch den Hudson River von Manhattan getrennt ist und im Bundesstaat New Jersey liegt. Rettungskräfte sind vor Ort, um die zum Teil schwer verletzten Menschen in Krankenhäuser zu bringen.



Nicht der erste Unfall in Hoboken

Der Zug mit der Nummer 1614 soll Medienangaben zufolge nördlich von Hoboken, in Spring Valley im Bundesstaat New York gestartet sein. Gegen 8.45 Uhr (Ortszeit) sei der Zug auf Gleis 5 in den Bahnhof von Hoboken eingefahren.



Der Bahnhof ist einer der meistbenutzten Pendlerbahnhöfe im Umkreis von New York. 2011 kam es in demselben Bahnhof schon einmal zu einem schweren Unfall. Damals wurden 30 Menschen verletzt. Ein Pendlerzug war an einem Sonntagmorgen in die Puffer am Ende der Schienen gekracht.