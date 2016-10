Mutmaßliche Kämpfer der radikalislamischen Taliban haben in Afghanistan mindestens 20 Zivilisten getötet. Die Getöteten seien einen Tag zuvor gemeinsam mit 13 weiteren Menschen im Zentrum des Landes entführt worden, sagte der stellvertretende Polizeichef der Unruheprovinz Ghor, Siauddin Sakib. Andere Quellen sprechen von bis zu 30 Toten. Die Taliban äußerten sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Zu der Entführung sei es am Dienstag während Kämpfen zwischen den Aufständischen und afghanischen Sicherheitskräften nahe der Provinzhauptstadt Ferosko gekommen, sagte Sakib. Dabei seien zwei Kommandeure der Taliban getötet worden. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet unter Berufung auf Regierungskreise, bei der Entführung habe es sich vermutlich um einen Racheakt der Terroristen gehandelt, nachdem die Dorfbewohner, vor allem Hirten, mit den Sicherheitskräften zusammengearbeitet hatten.

Der IS macht den Taliban Konkurrenz

Abdul Hai Chatebi, der Sprecher des Gouverneurs von Ghor, erklärte, dass Kämpfer einer abtrünnigen Talibangruppe hinter den Angriffen und Entführungen steckten. Diese habe im vergangenen Jahr dem afghanischen Ableger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) ihre Treue geschworen. Neben den Taliban verübt auch der IS vermehrt Anschläge in Afghanistan. Vor allem im Osten des Landes macht der IS den Taliban zunehmend Konkurrenz. Ende Juli hatte der IS die Verantwortung für einen Anschlag auf eine Demonstration schiitischer Hasara in der Hauptstadt Kabul übernommen, bei dem mehr als 80 Menschen getötet worden waren.

Im Nachbarland Pakistan hatten Angreifer in der Nacht zum Dienstag eine Polizeischule überfallen und dabei mindestens 61 Menschen getötet. Sowohl der IS als auch die von den pakistanischen Taliban abgespaltene Hakimullah-Gruppe erklärten sich für die Tat verantwortlich.

Die Taliban hatten von 1996 bis 2001 in weiten Teilen Afghanistans geherrscht. Durch eine von den USA angeführte Invasion wurden sie weitgehend entmachtet. Seit Abzug der Nato-Schutztruppen Ende 2014 haben sich ihre Angriffe und Anschläge verstärkt.