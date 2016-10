In Ludwigshafen werden nach der Explosion bei dem Chemieunternehmen BASF immer noch zwei Menschen vermisst. Der Brand sei am Montagabend gegen 21.30 Uhr gelöscht worden, die zwei blieben allerdings bis zum Morgen unauffindbar, sagte eine Konzernsprecherin am Dienstag. Bei der Explosion an einer Leitungstrasse am Hafen waren zwei Menschen getötet und sechs schwer verletzt worden.

Nach Angaben des SWR sind die Werksfeuerwehr der BASF und die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen immer noch im Einsatz. Taucher suchten das Hafenbecken ab, um nach den zwei Vermissten zu suchen. Ein Sprecher der Polizei sagte demnach, die Lage sei immer noch diffus, für die Rettungskräfte sei es schwer, an den Unfallort heranzukommen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz zeigt sich aber zuversichtlich, dass die Rettungskräfte am Vormittag bis zum Unfallort vordringen können. Bislang hätten sie aus Sicherheitsgründen noch einen Abstand von 300 Metern zum Explosionszentrum gewahrt.



BASF-Werksleiter Uwe Liebelt drückte den Angehörigen sein Beileid aus. "Wir bedauern zutiefst, dass Mitarbeiter verstorben sind und mehrere Menschen verletzt wurden. Unser Mitgefühl gilt den Betroffenen und ihren Familien", sagte er.

Mittlerweile identifizierte das Unternehmen die Stoffe, die auf dem Weg vom Hafen zum Tanklager Feuer gefangen hatten. "Es brannten unter anderem Rohrleitungen mit den Produkten Ethylen und Propylen", hieß es. Beide Stoffe sind Grundlagen der Chemieindustrie, die daraus etwa Dämmstoffe, Lösemittel oder Kleber fertigt.

Unter dem Unglück leidet auch die Produktion des Chemiekonzerns. Da die Rohstoffversorgung unterbrochen ist, wurden 20 Anlagen im Hauptwerk der BASF abgeschaltet beziehungsweise laufen nur noch auf Teillast. Darunter sind auch die wichtigsten Anlagen des Standorts, die Steamcracker, in denen petrochemische Stoffe in ihre Bestandteile zerlegt werden.



Wie lange die für BASF wichtige Produktion unterbrochen bleibt, sei momentan noch nicht absehbar, sagte eine Sprecherin. "Das hat im Moment auch keine Priorität. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort." Ludwigshafen sei nach wie vor der größte BASF-Standort und die Grundlage des Verbundsystems des Unternehmens. "Insofern ist der Ausfall schon elementar", sagte die Sprecherin.

Eine Verseuchung der Umwelt blieb nach Firmenangaben bisher aus. Messungen in der Luft und am Boden hätten keine erhöhten Werte giftiger Stoffe gezeigt.