Das Wahlkreisbüro der CDU-Bundestagsabgeordneten Bettina Kudla in Leipzig ist Ziel eines Anschlags geworden. Unbekannte beschmierten in der Nacht zum Dienstag die Fassade mit einer teerähnlichen Flüssigkeit, warfen vier Fenster ein und verwüsteten das Büro, teilte die Polizei mit. Hinweise auf mögliche Täter lagen zunächst nicht vor.



Bereits am Montagabend hätten Unbekannte versucht, in das Büro der CDU-Politikerin einzubrechen, sagte ein Polizeisprecher. Polizisten hatten Einbruchspuren an der Tür vorgefunden.

Laut MDR wurde bereits am Sonntag ein Bekennerschreiben auf einem linken Internetportal veröffentlicht. Demnach wurde die Tat damit gerechtfertigt, dass Kudla als Mitglied der Regierungsfraktion mitverantwortlich für die Asylrechtsverschärfung und die Verschlechterung bei Hartz IV sei. Sie habe zudem als einzige Bundestagsabgeordnete gegen die Armenien-Resolution gestimmt, um das EU-Türkei-Abkommen "nicht zu gefährden".

Kudla war zuletzt wegen rassistischer Tweets in die Kritik geraten. Unter anderem hatte sie den nationalsozialistischen Begriff Umvolkung verwendet. Bereits Ende August war ein ähnlicher Anschlag auf ihr Büro in Leipzig-Gohlis verübt worden.