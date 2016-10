Bei einem Messerangriff in Brüssel sind am Mittwoch zwei Polizisten verletzt worden. Ein Mann habe die beiden Beamten angegriffen und einen von ihnen am Hals, den anderen am Bauch verletzt, sagte Jennifer Vanderputten, Sprecherin der Brüsseler Staatsanwaltschaft. Bislang deute "nichts auf eine terroristische Tat" hin, sagte Vanderputten. Eric Van Der Sypt, ein Sprecher der belgischen Staatsanwaltschaft, teilte hingegen mit, der Angriff habe womöglich einen terroristischen Hintergrund. Man habe Kenntnis von einigen "Hinweisen", die darauf schließen ließen. Nach seiner Tat sei der Angreifer am Bein angeschossen und dann festgenommen worden.

Belgische Medien hatten zuvor berichtet, dass sich der Angriff während einer Polizeikontrolle auf einer Hauptstraße der Hauptstadtgemeinde Schaerbeek ereignet habe. Als der Mann versuchte zu fliehen, sollen anwesende Kollegen der verletzten Beamten auf ihn geschossen haben.

Erst am 7. September hatte ein Mann zwei Polizisten im Brüsseler Stadtteil Molenbeek mit einem Messer angegriffen. Die Beamten blieben dabei aber unverletzt. Der Mann war polizeibekannt, aber nicht im Zusammenhang mit dem radikalen Islam aufgefallen.

Auch am 6. August hatte ein Mann vor einer Polizeiwache in der südbelgischen Stadt Charleroi zwei Polizistinnen mit einer Machete angegriffen. Der Mann dort rief dabei "Allahu Akbar" ("Gott ist groß" auf Arabisch), bevor ein Polizist auf ihn schoss. Der Angreifer erlag später seinen Verletzungen.

Seit den islamistischen Anschlägen am Brüsseler Flughafen und in einem U-Bahnhof im EU-Viertel im März befindet sich Belgien im Ausnahmezustand. 32 Menschen waren im Frühjahr getötet und mehr als 300 weitere verletzt worden waren. Die Terrororganisation des sogenannten "Islamischer Staats" (IS) bekannte sich damals zu den Anschlägen.