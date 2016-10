Nach dem Chemnitzer Sprengstofffund und der Flucht des Verdächtigen Jaber A. übernimmt die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen. "Die Gesamtschau der Ermittlungen, insbesondere die Menge des gefundenen Sprengstoffs deuten darauf hin, dass die Person vorhatte, einen islamistisch motivierten Anschlag durchzuführen", sagte die Sprecherin der Behörde dem SWR. Bei Verdacht einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat ist es üblich, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernimmt.

Am Sonntag gab es in einer Wohnung im Chemnitzer Yorckgebiet erneut einen Polizeieinsatz. Die Polizei teilte auf Twitter zunächst nur mit, dass es einen weiteren "Zugriff" eines Sondereinsatzkommandos (SEK) gegeben habe. Die Polizei vernahm anschließend einen weiteren Mann, der bei der Durchsuchung der Wohnung vorläufig in Gewahrsam genommen wurde. Er stehe möglicherweise im Zusammenhang mit der Wohnung und dem gesuchten 22-jährigen Syrer.



Die am Sonntagnachmittag durchsuchte Wohnung war eine von mehreren Kontaktadressen des gesuchten A., die derzeit überprüft werden. Das SEK hatte auch hier die Tür aufgesprengt. Ein Sprecher des Landeskriminalamtes begründete die Vorgehensweise damit, dass Sprengstoff im Spiel sei. "Wir können es uns nicht leisten, hier zu taktieren."

Teile für eine Rohrbombe

Jaber A. war der Polizei am Samstagmorgen bei einer Razzia in Chemnitz knapp entgangen. Bei der anschließenden Erstürmung der Wohnung, in der sich der 22-jährige Syrer aufgehalten hatte, waren mehrere Hundert Gramm eines hochexplosiven Sprengstoffs gefunden worden. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR stellte die Polizei in der Chemnitzer Wohnung auch Zünder und Teile sicher, die nach erster Bewertung zur Herstellung von Rohrbomben gedient haben könnten.



Die Polizei fahndet weiterhin bundesweit nach dem mutmaßlichen Islamisten, der Kontakte zur Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) haben soll. Die Behörden warnen, dass er gefährlich sei. Auch am Sonntag blieb aber unklar, ob der flüchtige Hauptverdächtige eine Waffe oder Sprengstoff bei sich trägt.

Mit diesem Bild fahndet die Polizei nach Jaber A. © Polizei Sachsen

Bei dem gefundenen Sprengstoff soll es sich um TATP handeln, dessen Herstellung als sehr komplex gilt. Dies und andere Hinweise deuteten darauf hin, dass A. eine Verbindung zum IS haben müsse, hieß es laut dem Bericht des Rechercheverbundes aus Sicherheitskreisen. Das LKA wollte sich dazu nicht äußern. Eine Behördensprecherin bestätigte aber Medienberichte, wonach es sich bei dem Mann um einen anerkannten Flüchtling handelt.

Schon am Samstag war bekannt geworden, dass Berliner Flughäfen ihre Sicherheitsvorkehrungen erhöht haben. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung waren sie als mögliches Anschlagsziel zwischen dem Syrer und seiner IS-Verbindung diskutiert worden. Entsprechende Hinweise liefen demnach beim Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ), beim Bundesnachrichtendienst und dem Verfassungsschutz ein. Auch Hinweise auf Angriffe gegen "sächsische Verkehrsknotenpunkte" habe es gegeben. Als sich diese konkretisierten, rieten die Bundesbehörden der Polizei in Chemnitz zum sofortigen Zugriff.