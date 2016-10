Im Jahr 2015 war die Geburtenrate in Deutschland so hoch wie seit Langem nicht mehr. 1,5 Kinder pro Frau wurden letztes Jahr geboren, so viele wie das letzte Mal vor 33 Jahren. Ähnlich hoch war sie zuletzt nämlich 1982 mit 1,51 Kindern pro Frau. "Die seit 2012 beobachtete positive Entwicklung setzte sich damit fort", teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. 2014 lag die Geburtenrate bei 1,47.

Allerdings fiel der Anstieg 2015 nur halb so stark aus wie im Jahr zuvor. Vor allem bei deutschen Frauen nahm die Geburtenrate 2015 nur geringfügig von 1,42 auf 1,43 Kindern zu. Bei den Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit stieg sie dagegen deutlich von 1,86 auf 1,95 Kinder und trug damit zum Anstieg der zusammengefassten Geburtenrate bei.



Das durchschnittliche Alter der Mütter bei Geburt des Kindes war 2015 mit 31 Jahren lediglich um einen knappen Monat höher als im Jahr 2014. Die Mütter der Erstgeborenen sind 2015 durchschnittlich 29 Jahre und 7 Monate alt gewesen. Beim zweiten beziehungsweise dritten Kind sind es knapp 32 beziehungsweise 33 Jahre.

Beim Blick auf die einzelnen Bundesländer nahm die Geburtenziffer in 13 von ihnen zu. Lediglich in Berlin sei sie unverändert geblieben sowie in Brandenburg und Niedersachsen geringfügig gesunken. In den ostdeutschen Bundesländern sei sie mit 1,56 Kindern je Frau höher als im Westen Deutschlands mit 1,50 gewesen. Das Land mit der höchsten zusammengefassten Geburtenziffer von 1,59 Kindern je Frau war demnach Sachsen, die niedrigste Geburtenziffer von 1,38 Kindern je Frau wies das Saarland auf.