Der selbst ernannte Reichsbürger aus Georgensmünd war vor den tödlichen Schüssen auf Polizisten in seiner mittelfränkischen Gemeinde als nicht gefährlich eingestuft worden. Er sei wegen seiner Ansichten zwar aufgefallen. "Anlass zur Besorgnis gab es aber nicht", sagte Bürgermeister Ben Schwarz (SPD).

Im Januar habe der Mann seinen Personalausweis abgeben und seine Staatsbürgerschaft aufgeben wollen. Kurze Zeit später habe er auch seinen Wohnsitz abgemeldet und sei "nach unbekannt verzogen" – obwohl er Eigentümer des Hauses ist und weiter dort wohnte. Auch der Briefkasten sei abmontiert worden. So hätten Gläubiger keine Forderungen mehr an ihn schicken können.

"Im Frühjahr folgte die Abmeldung seines Gewerbes", sagte Schwarz weiter. Der 49-jährige Tatverdächtige hatte in dem Ort ein kleines Kampfsportstudio betrieben, in dem er auch Gewaltpräventionskurse anbot. Nach den Eindrücken des Bürgermeisters sei der Mann kein Einzelgänger gewesen. "Er hatte wohl ein normales soziales Umfeld", sagte Schwarz. "Wir haben ihn aber eben für ein bisschen anders gehalten, aber nicht in der Form, dass man reagieren muss." Der Mann, der 31 Waffen und einen Jagdschein besaß, habe zumindest im Gemeindegebiet keine Jagdpacht gehabt.



Facebook-Freundschaft mit Pegida-Anhängern

Nach Ansicht der Nürnberger Rechtsextremismus-Expertin Birgit Mair ist der Tatverdächtige ein "extrem Rechter". Bei Facebook sei er unter anderem mit einem Mann befreundet, der bei Pegida Nürnberg regelmäßig als Redner und Organisator auftrete. "Ein Drittel von Pegida Nürnberg sind Neonazis", sagte Mair. Das Landesamt für Verfassungsschutz stuft den Pegida-Ableger als extremistisch ein und beobachtet ihn (PDF).

Das Facebook-Profil des Reichsbürgers mache keinen verwirrten Eindruck, sagt Mair weiter. "Das ist ein ganz normales Profil für solche Leute aus der Szene." Auf der Plattform hatte der Mann unter anderem eine Fotomontage geteilt, auf der dazu aufgerufen wird, Mitglieder der Bundesregierung zu hängen. Mair fand auf dem Profil auch antisemitische Andeutungen und Verschwörungstheorien über Juden.



Der 49-Jährige hatte am Mittwoch bei einer Razzia einen Polizisten erschossen und drei weitere verletzt, einen davon schwer. Der Mann sollte am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn wird wegen Mordes sowie versuchten Mordes ermittelt.