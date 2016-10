Mehr als 100 Menschen sind auf Haiti durch den Hurrikan Matthew getötet worden. Das teilte der Innenminister François Anick Joseph mit. Vor der Äußerung des Innenministers hatte der Abgeordnete Pierre-Louis Ostin allein in der Gemeinde Roche-à-Bateau im Süden Haitis von mindestens 50 getöteten Menschen gesprochen. "Die Lage ist katastrophal", sagte Interimspräsident Jocelerme Privert laut der Zeitung Miami Herald.

Der Wirbelsturm der Kategorie 4 hatte den Karibikstaat am Dienstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 Kilometern pro Stunde getroffen. Häuser wurden zerstört, Bäume knickten und Straßen wurden überschwemmt. Die besonders stark betroffene Region im Südwesten wurde vom Rest des Landes abgeschnitten.

Während das gesamte Ausmaß der Zerstörung noch erhoben wird, startet die Hilfsorganisation Care Nothilfe in Haiti. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind etwa 350.000 Menschen von den Folgen des Wirbelsturms betroffen. "Jérémie, die Hauptstadt der Region Grande Anse, ist stark zerstört. Alle Telefonverbindungen und die Stromversorgung sind zusammengebrochen", berichtet Care-Länderdirektor Jean-Michel Vigreux aus Haiti. "80 Prozent der Häuser liegen in Trümmern. Die einzige Verbindungsstraße ist unpassierbar und den Menschen gehen langsam Nahrung und Geld aus", sagte er weiter.



Unterdessen gewinnt der Hurrikan weiter an Stärke. Mit Windgeschwindigkeiten von gut 220 Kilometern steuert er von den Bahamas auf die Südostküste Floridas zu. Nach Berechnungen des Hurrikanzentrums in Miami wird Matthew nahe an der Küste Floridas nordwärts ziehen und auf seinem Weg möglicherweise sogar auf Land treffen. Allein in Florida wurden 1,5 Millionen Menschen aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.



Auch der US-Bundesstaat Georgia hat damit begonnen, Ortschaften in den Küstengebieten zu evakuieren. Gouverneur Nathan Deal teilte mit, er habe die Räumung von sechs Bezirken an der Atlantikküste angeordnet. Zudem werde den Bewohnern tief gelegener Gebiete empfohlen, sich in Sicherheit zu bringen. Neben Florida und Georgia hat auch South Carolina wegen des Wirbelsturms Evakuierungen angeordnet.