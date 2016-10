Nur langsam wird sichtbar, welch immensen Schaden Hurrikan Matthew in Haiti angerichtet hat. Viele betroffene Gebiete auf der Karibikinsel sind für Rettungskräfte noch immer nicht zugänglich, sagte Senator Hervé Fourcand. Schätzungen zufolge wurden mindestens 800 Menschen getötet, zudem sind nach der Katastrophe Zehntausende Menschen ohne Obdach.



Der Hurrikan trifft die bitterarme Insel besonders hart. Noch immer kämpft Haiti mit den Folgen des schweren Erdbebens vor sechs Jahren, als mehr als 200.000 Menschen getötet wurden. Von den Zerstörungen, die jetzt der Wirbelsturm Matthew mit sich brachte, ist laut dem UN-Büro für humanitäre Hilfe (Ocha) etwa die Hälfte der elf Millionen Haitianer betroffen.

Die Regierung von Haiti hat um internationale Hilfe gebeten, an der sich auch Deutschland beteiligen wird: Das Auswärtige Amt in Berlin gab umgehend 600.000 Euro als Soforthilfe frei. Mit dem Geld sollen deutsche Hilfsorganisationen unter anderem bei der Versorgung der Menschen mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln unterstützt werden. Ein Sprecher des Amtes sagte, möglicherweise werde der Betrag aufgestockt. Die Welthungerhilfe stellte 100.000 Euro bereit und entsandte Mitarbeiter nach Haiti.



Die USA hat ein Marineschiff mit Rettungs- und Wiederaufbauspezialisten entsandt. Die USS Mesa Verde habe Befehl erhalten, den humanitären Hilfseinsatz zu unterstützen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. An Bord sind 300 Marineinfanteristen sowie Transporthubschrauber. Zuvor hatten die US-Behörden bereits die Entsendung von 250 weiteren Soldaten und neun Hubschraubern in den Karibikstaat angekündigt.





Helfer, die bereits vor Ort sind, berichten von heftigen Regenfällen, die zahlreiche Straßen und Brücken unpassierbar machten. Es drohe eine Ausbreitung von Krankheiten wie Cholera oder Denguefieber.

Weil zudem in den besonders betroffenen Gebieten im Süden und Nordwesten durchschnittlich 80 Prozent der Ernte vernichtet wurden, befürchten Experten zudem eine Ernährungskrise. Laut UN-Angaben sind rund 350.000 Menschen auf rasche Hilfe angewiesen.



Notstand in drei US-Bundesstaaten ausgerufen

Derweil bewegte sich der Hurrikan auf die US-Ostküste zu, erste Ausläufer peitschten am Freitag mit Geschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde über Florida. Die Behörden riefen drei Millionen Menschen in den Bundesstaaten Florida, Georgia und South Carolina dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. Aktuell ist der Sturm nicht auf Land getroffen, sondern bewegt sich an der Atlantikküste der USA entlang. Als besonders gefährdet gilt die Stadt Jacksonville, die in der Bahn des Wirbelsturms liegt.



Orkane, Hurrikans, Taifune und Zyklone Orkane und Wirbelstürme Als Orkan bezeichnet man einen schweren Sturm ab Stärke 12 auf der Beaufort-Skala. Sie erreichen Windgeschwindigkeiten von mindestens 64 Knoten. Das sind knapp 120 Kilometer pro Stunde. Hurrikans, Taifune und Zyklone sind tropische Wirbelstürme, deren herausragendes Merkmal ist, dass sie ihre Energie aus dem tropisch warmen Meer beziehen. Bei Wassertemperaturen der oberen 50 Meter von mehr als 26,5 Grad Celsius verdunstet langsam viel Feuchtigkeit, die beim Aufstieg in der Atmosphäre wieder kondensiert und ihre Wärmeenergie schnell an die Luftmassen abgibt – und den Sturm antreibt. Hurrikan und Taifun Im Atlantik, Nord- und Südpazifik werden tropische Wirbelstürme als Hurrikane bezeichnet, im asiatischen Raum heißen sie Taifune. Hurrikans und Taifune sind großräumige Gebilde, deren imposante Wolkenwirbel vielfach einen Durchmesser von 200 Kilometern erreichen und von der Erddrehung in Rotation versetzt werden. Verliert ein Hurrikan oder Taifun den Kontakt zum Meer – "geht also an Land" – verliert er seinen Energienachschub und schwächt sich ab. Ein tropischer Sturm wird definitionsgemäß erst dann zum Hurrikan oder Taifun, wenn er Windstärke 12 oder mehr (118 km/h) erreicht.

Zyklon Zyklon ist die Bezeichnung für tropische Wirbelstürme im Golf von Bengalen und im indischen Ozean. Derartige Stürme können mehrere Meter hohe Wellen aufwirbeln, die schließlich im Bereich von Bangladesch, Myanmar oder Indien auf Land treffen. Damit führen die Zyklone zu großen Verwüstungen, weil sie meist in besonders flachen Regionen aufs Land treffen. Das kann zu Überschwemmungen bis im Landesinneren führen, da die flachen Übergänge vom Flussdelta ins Meer kaum Schutz für die Menschen und die Gebäude bieten. Tornados Tornados sind dagegen viel kleiner und zeichnen sich durch ihre Spiralform aus. Sie entstehen über dem Festland – vor allem in den USA – wenn unter einer Gewitterwolke Warmluft aufsteigt und sich der Wind dann zu einem Strudel formt. Unterhalb der Wolke wird das als Schlauch sichtbar. Tornados können Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Sog des Tornados fegt alles in die Luft, was der Windspirale in die Quere kommt.

Die Kraft des Hurrikans reichte dennoch aus, um Bäume auf Häuser stürzen zu lassen. Mehr als 800.000 Menschen waren zeitweise ohne Strom. 4.500 Flüge wurden bislang gestrichen, darunter alle von und nach Orlando. Meteorologen zufolge könnte es an den Küsten der Staaten Florida, Georgia und South Carolina weiterhin zu starkem Regen und Sturmfluten kommen. US-Präsident Barack Obama verkündete den Ausnahmezustand für die drei Bundesstaaten, was die unmittelbare Freigabe von Bundesmitteln für Notmaßnahmen ermöglichte.