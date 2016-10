Flüchtende Küstenbewohner im Verkehrsstau, hektische Hamsterkäufe, leere Zapfsäulen und verrammelte Schaufenster: Im Südosten der USA bringen sich die Menschen vor Hurrikan Matthew in Sicherheit. In den USA waren drei Millionen Menschen dazu aufgerufen, ihre Wohngebiete zu verlassen.



Floridas Gouverneur Rick Scott aktivierte 2500 Nationalgardisten und warnte, wer sich der Anordnung widersetze, riskiere den Tod. "Geht nicht surfen, geht nicht an den Strand. Ihr werdet sterben", sagte Scott, dessen Evakuierungsbefehl für 1,5 Millionen Menschen galt. "Wir bereiten uns auf das Schlimmste vor."

Auch in Georgia und South Carolina waren Hunderttausende aufgerufen, vor dem Sturm zu fliehen. Es ist die größte Zwangsevakuierung seit dem schweren Sturm "Sandy" im US-Osten im Jahr 2012. Insgesamt wurde für ein Gebiet mit elf Millionen Menschen eine Hurrikan-Warnung ausgegeben. Georgias Gouverneur Nathan Deal ordnete für sechs Bezirke an der Küste Evakuierungen an.



US-Behördenvertreter zeigten sich besorgt darüber, dass nicht genügend Bewohner die Evakuierungsbefehle befolgten. In den Verwaltungsbezirken Beaufort und Charleston in South Carolina hatten laut Gouverneurin Nikki Haley 175.000 Menschen ihre Wohngebiete verlassen, obwohl die Anordnung dort für 250.000 Menschen galt.

Die Verkündung des Ausnahmezustands durch Obama ermöglichte die Freigabe von Bundesmitteln für Notmaßnahmen. Matthew sollte in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) auf die Küste des Staats prallen. Neben Florida ordneten auch die Gouverneure der weiter nördlich gelegenen Bundesstaaten Georgia und South Carolina die Evakuierung küstennaher Gemeinden an.



100 Tote in Haiti

In Florida schlossen Schulen und Universitäten für den Rest der Woche, Disney World machte dicht, die Behörden verteilten Sandsäcke. Bereits am Donnerstagmorgen waren mehr als 1.500 Flüge in den US-Südosten vorsorglich gestrichen worden. Der Flughafen Fort Lauderdale in Florida wurde geschlossen.

Die Eisenbahngesellschaft Amtrak stellte den Verkehr in die bedrohten Gebiete ein. An vielen Tankstellen bildeten sich lange Warteschlangen, in den Geschäften gab es einen Ansturm auf Notvorräte. Taschenlampen und Generatoren waren vielerorts ausverkauft. Der Weltraumbahnhof der Nasa wurde geschlossen. Mitarbeiter trafen letzte Sicherheitsvorkehrungen.



Der Hurrikan schöpfte auf seinem Weg in Richtung USA neue Kraft und wurde wieder auf die Stärke 4 hochgestuft – eine Stufe unter der Höchstkategorie, die er zwischenzeitlich erreicht hatte. Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums erreichte Matthew Windgeschwindigkeiten von 220 Stundenkilometern.

Damit könnte er der verheerendste Hurrikan werden, der Florida seit Andrew im Jahr 1992 heimsucht. Matthew könnte Wellen von bis zu 5,50 Metern Höhe auslösen, warnte das Hurrikanzentrum. Die von dem Sturm weggefegten Trümmer könnten eine solche Wucht erreichen, dass sie Gebäude und Fahrzeuge zerstören.

"Matthew" hatte zuvor in Haiti, der Dominikanischen Republik und Kuba gewütet, danach fegte er über die Bahamas. In Haiti wurden nach ersten Erkenntnissen mehr als 100 Menschen getötet. Allein in der Gemeinde Roche-à-Bateau im Süden Haitis seien mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen, berichtete ein Abgeordneter. Die Hilfsorganisation Care teilte mit, in der südhaitianischen 30.000-Einwohner-Stadt Jérémie habe der Sturm rund 80 Prozent der Gebäude zerstört.



Im Osten Kubas zerstörte Matthew die historische Stadt Baracoa mit ihren Häusern aus der Kolonialzeit. Zuvor waren in dem Land 1,3 Millionen Menschen vorsorglich in Sicherheit gebracht worden.