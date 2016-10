Hurrikan Matthew hat seinen Weg entlang der Ostküste der USA fortgesetzt. Der TV-Sender CNN berichtete unter Berufung auf Behörden von vier Todesopfern infolge des Wirbelsturms. Rund eine Million Menschen waren zeitweise ohne Strom, Hunderttausende saßen im Dunkeln. In Jacksonville im Norden Floridas bereiten sich die Menschen auf schwere Überschwemmungen vor.

In weiten Küstengebieten Floridas ließ der Sturm umgestürzte Bäume und heruntergerissene Stromleitungen zurück. Straßen waren mit Dachziegeln, Fensterscherben und anderen Trümmern übersäht. Allerdings bewahrheitete sich die Befürchtung, dass Matthe" in den USA katastrophale Ausmaße annehmen könnte, bislang nicht. Das lag vor allem daran, dass er nur am Land vorbeischrammte, also nicht direkt die Küste traf.

Die größte Gefahr sahen Behörden in Springfluten, hohem Wellengang und massiven Überflutungen. So standen in Jacksonville und St. Augustine, der ältesten Stadt der USA, schon Stunden vor dem Vorbeiziehen des Sturms Küstenabschnitte unter Wasser.

Matthew war am Freitag zu einem Hurrikan der Kategorie 2 herabgestuft worden. Das bedeutet maximale Windgeschwindigkeiten von 175 Stundenkilometern - auch dies macht ihn jedoch zu einem Hurrikan mit großer Zerstörungskraft und der Gefahr schwerer Sturmfluten.

Meteorologen schlossen auch einen Landfall am Samstagmorgen (Ortszeit) nicht aus - dann möglicherweise in der Nähe der Stadt Charleston in South Carolina. Dort und in Floridas Nachbar-Bundesstaat Georgia sind mehrere hunderttausend Menschen aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.

Zu den Todesopfern in Florida zählen CNN zufolge ein Mann und eine Frau, die wegen medizinischer Notfälle ärztliche Hilfe brauchten, von den Rettungskräften wegen des Sturms aber nicht rechtzeitig erreicht wurden. Zwei weitere Frauen seien von umstürzenden Bäumen erschlagen worden.

Zuvor hatte der Wirbelsturm in Haiti schwere Schäden hinterlassen. Es wird erwartet, dass die Zahl von bislang rund 800 Todesopfern noch weiter steigt.