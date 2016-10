Am zweiten Tag der Großoffensive auf die IS-Hochburg Mossul haben irakische Sicherheitskräfte auch die Stadt Karakosch eingenommen. Die Armee rückte nach eigenen Angaben kampflos in die früher fast ausschließlich von Christen bewohnte Stadt südöstlich von Mossul ein. Die Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) seien zuvor aus dem Ort geflohen, erklärte ein Militärsprecher.



Karakosch war einst eine der größten christlichen Städte im Irak. Die IS-Extremisten hatten den Ort seit August 2014 unter ihrer Kontrolle, nachdem sich kurdische Peschmerga von dort zurückgezogen hatten. Zehntausende Christen flohen damals vor den Extremisten.

Hunderte Christen im ganzen Irak haben nun die Ankunft der irakischen Regierungstruppen zur Befreiung von Karakosch gefeiert. George Dschahola, ein christlicher Flüchtling aus Karakosch, sagte bei den Feiern in der kurdischen Regionalhauptstadt Erbil, auch wenn ihre Häuser zerstört seien, wollten die Einwohner in ihre Heimatstadt zurückkehren. "Heute ist ein glücklicher Tag. Es gibt keinen Zweifel, dass unsere Heimat befreit wird, und wir danken Gott, Jesus Christus und der Jungfrau Maria", sagte ein anderer Feiernder in Erbil, Hasem Dschedschu Cardomi.

Es ist unklar, ob sich noch IS-Kämpfer in Karakosch befinden. Vor der Blitzoffensive der IS-Miliz im August 2014 lebten rund 50.000 Menschen in Karakosch, die meisten von ihnen Christen. Der Vormarsch der sunnitischen Extremistengruppe zwang einen Großteil der Bewohner zur Flucht.

Irak bittet um Hilfen

Angesichts der Großoffensive bat der irakische Außenminister die internationale Gemeinschaft um weitere Unterstützung. "Wir befinden uns in einer finanziell schwierigen Situation", sagte Ibrahim al-Dschafari nach einem Treffen mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini am Dienstag in Brüssel. Die Öleinnahmen des Landes seien derzeit eingeschränkt, deshalb sei jegliche Unterstützung - finanzieller oder anderer Art - willkommen. "Der Erfolg der Militärkampagne wird sich positiv auf die Sicherheit im Irak und im Rest der Welt auswirken", sagte al-Dschafari weiter.

Einen Tag nach Beginn der Offensive auf Mossul hatte es bereits Berichte darüber gegeben, dass die Militäroperation ins Stocken geraten sei. Irakische und kurdische Offiziere teilten mit, dass der Vormarsch auf die vom IS kontrollierte irakische Großstadt pausiert werde. Ein Sprecher der von den USA angeführten Anti-IS-Koalition sagte dagegen, dass die Militäroperation wie geplant fortgeführt werde.



Mossul ist die letzte Bastion des IS im Irak. Armee, kurdische Peschmerga-Kämpfer und lokale sunnitische Milizen hatten am Montag eine lang erwartete Großoffensive auf die Stadt begonnen und erste Orte eingenommen. Sollte Mossul zurückerobert werden, wäre die Terrormiliz in dem Land militärisch weitgehend geschlagen. Derzeit ist die Stadt ein Brückenkopf des IS im Irak. Sie ist auch deswegen strategisch wichtig, weil sie in der Nähe der syrischen und türkischen Grenze sowie nahe der autonomen kurdischen Region Nordirak liegt. Beobachter befürchten allerdings, dass die IS-Kämpfer in den Untergrund gehen und den Irak so weiter destabilisieren könnten.