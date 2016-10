Der mutmaßliche IS-Terrorist Jaber al-Bakr hat sich nach Angaben seines Bruders erst in Deutschland radikalisiert. Vor seiner Flucht aus Syrien sei sein Bruder unpolitisch gewesen, sagte Alaa al-Bakr dem Spiegel telefonisch aus Syrien. "Ich habe meinen Bruder erzogen. Er hätte niemals einen Anschlag begangen", sagte Al-Bakr. Dass sein Bruder einen Anschlag geplant habe, sei "eine Lüge".

Laut Alaa al-Bakr schaute sein Bruder im Internet "Horrorvideos" aus Syrien an. Zudem sei er von einem nicht näher benannten Berliner Imam einer "Gehirnwäsche" unterzogen worden. Dieser habe Jaber aufgefordert, nach Syrien zurückzukehren, um dort zu kämpfen. Tatsächlich sei er im September 2015 in die vom IS kontrollierte Stadt Rakka gereist. Von dort aus habe Jaber seiner Familie mitgeteilt, dass er nun für die Terrormiliz kämpfe. Daraufhin sei der Kontakt abgebrochen.



Al-Bakr hatte sich am Donnerstag in seiner Zelle in der JVA Leipzig erhängt. Er war am Montag in Leipzig festgenommen worden. Nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz hatte er einen Sprengstoffanschlag auf einen Berliner Flughafen geplant und bereits weitestgehend vorbereitet. Die Bundesanwaltschaft teilte mit, dass Al-Bakr noch kein konkretes Ziel gehabt habe.

Der 22-Jährige konnte festgenommen werden, nachdem er von Landsleuten erkannt, überwältigt und der Polizei übergeben worden war. Zwei Tage zuvor war der Versuch der Polizei, ihn in Chemnitz festzunehmen, gescheitert. In seinen Vernehmungen hatte er die drei Syrer der Mitwisserschaft bezichtigt. Die drei haben die Vorwürfe zurückgewiesen.