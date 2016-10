Das Ausmaß der sexuellen Übergriffe und Straftaten in der Kölner Silvesternacht ist nach Einschätzung von Bundespolizeichef Dieter Romann für die Polizei "in keiner Weise vorhersehbar" gewesen. Das Phänomen der von Männergruppen begangenen massenhaften Sexualdelikte "war bis dato in Deutschland völlig unbekannt", sagte Romann vor dem Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtags, der das Handeln der Behörden während der Silvesterausschreitungen von Köln untersucht.

Bundes- und Landespolizei seien vom Vorgehen der meist aus Nordafrika stammenden Täter "völlig überrascht worden", sagte Romann. Zwar seien an dem Abend in Köln mit 67 Beamten fast doppelt so viele Bundespolizisten im Einsatz gewesen wie in den Vorjahren. Eine weitere Verstärkung sei aber nicht möglich gewesen. Rückblickend seien die 67 angesichts der entstandenen "unvorhersehbaren Lage" immer noch zu wenige Beamte gewesen. Die Landespolizei hatte am Bahnhof 143 Beamte im Einsatz gehabt.



Die Bundespolizei hatte Romann zufolge kaum Möglichkeiten, Straftäter festzunehmen. Teilweise hätten die Beamten Verdächtige stehenlassen müssen, um Opfern anderswo zu helfen, sagte er. "Die Abwehr unmittelbarer Gefahr hat Vorrang vor der Strafverfolgung."

Romann sagte als 154. Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtags aus. Auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) wird noch als Zeuge erwartet. Zudem will das Gremium ebenfalls am Montag den Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Ole Schröder (CDU), vernehmen.

In der Silvesternacht hatten überwiegend aus dem nordafrikanischen Raum stammende Täter am und im Kölner Hauptbahnhof Hunderte Frauen sexuell belästigt und bestohlen. Die Polizei konnte den Großteil der Taten nicht unterbinden und den Opfern nicht helfen. Die Übergriffe lösten eine bundesweite Debatte über den Umgang mit straffälligen Flüchtlingen aus.

Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Peter Biesenbach (CDU), kritisierte indes die für den Kölner Silvestereinsatz verantwortlichen Behörden. "Der Ausschuss hat bisher viel Erschreckendes über die Vorfälle zusammengetragen", sagte Biesenbach im Hessischen Rundfunk. "Die Situation wurde völlig falsch eingeschätzt, bei der Lagebeurteilung wurden gravierende Fehler gemacht." Ferner sei versäumt worden, rechtzeitig Verstärkung heranzuholen, fügte Biesenbach hinzu. Inwieweit wann Verstärkung angefordert und bewilligt oder abgelehnt wurde, war lange strittig.



Seinen Abschlussbericht will der Untersuchungsausschuss nach den Worten seines Vorsitzenden am 6. April 2017 vorlegen. Das ZEIT Magazin hatte die Silvesternacht in einer aufwändigen Recherche umfassend rekonstruiert.