Nähe ist gleich Authentizität. Das ist ein journalistischer Glaubenssatz, der glänzende Reporterkarrieren begründet hat. Jetzt, da der Sturm auf die irakischen Staat Mosul begonnen hat, drängen Journalisten an die Frontlinie, um möglichst "nahe" dran zu sein.

Der amerikanische Fernsehsender CNN zeigt beispielsweise wie eine irakische Einheit auf einer kargen, baumlosen Landschaft vorrückt. Plötzlich taucht ein IS-Kämpfer aus einem Erdloch auf und schießt. Die Soldaten erwidern das Feuer. Nach wenigen Sekunden ist ein Feuerball zu sehen. Der IS-Kämpfer hat sich in die Luft gesprengt. Man kann sehen, wie seine Körperteile durch die Luft fliegen.

Der Zuschauer ist ganz nahe dran am Geschehen. Er ist dabei, in Echtzeit und scheinbar authentisch.

Aber wie nahe ist eigentlich der Berichterstatter (er soll hier so genannt werden) am Geschehen dran?

Wir wissen es nicht. Theoretisch wäre es möglich, dass er die Aufnahmen aus großer Distanz aufnimmt. Angesichts der technischen Möglichkeiten ist es denkbar, dass er viele Kilometer weit entfernt sitzt, in einem bequemen Sessel, und per Joystick eine mit hochauflösender Kamera bestückte Drohne steuert, die entsprechende Bilder liefert.

Das ist ein Gedankenspiel. Aber es allein zeigt, wie absurd es sein kann "Nähe" als journalistisches Qualitätsmerkmal zu bezeichnen.

Natürlich ist es wichtig, dass Journalisten dem Geschehen nahe sind, das gilt für alle journalistischen Genres, auch für die Kriegsberichterstattung. Doch Nähe allein ist kein Wert. Sie kann sogar ein Unwert sein.

Seit dem Ende des Kalten Krieges hat der Westen und seine Führungsmacht USA eine ganze Reihe von Kriegen geführt, und mit jedem Krieg rückten die Medien näher an das Geschehen heran.

Den Anfang machte der Fernsehmoderator Peter Arnett von CNN. Er war im Jahr 1991 als einer der wenigen westlichen Journalist in Bagdad geblieben. Am 17.1. 1991, in der Nacht, in der die USA den Irak angriffen, berichtete er live aus seinem Hotelzimmer in Bagdad.

Der Himmel ist hell erleuchtet vom Feuer der Fliegerabwehrkanonen ... Sind Sie noch bei mir? .... Wenn Sie noch bei mir sind, dann können sie das Geschützfeuer ..." Arnett hält das Mikro offenbar aus dem Fenster. Wildes Knattern ist zu hören. "Sind Sie noch mit uns ... Hören Sie uns in Los Angeles noch?"