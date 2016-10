Die Bundesregierung veranstaltete 2015 in ganz Deutschland über 200 sogenannte Bürgerdialoge, einige mit der Bundeskanzlerin oder Ministern. Außerdem konnten sich die Menschen an einem Onlinedialog beteiligen und Mails und Briefe schicken. Denn die Politik will sich mehr an den Werten und Zielen der Bürger orientieren. Die Leute haben mitgeteilt, was sie brauchen und sich wünschen für ein gutes Leben. Daraus ist der nicht repräsentative, aber umfangreiche Bericht Gut leben in Deutschland entstanden. Er hat zwölf Dimensionen mit 46 Indikatoren für die Lebensqualität herausgefiltert. Sie reichen von Gesundheit über Naturschutz und einer starken Wirtschaft bis zu mehr Bildungschancen und Zeit für die Familie. Die drei wichtigsten Themen, die über ein gutes Leben entscheiden, waren für die Bürger Deutschlands: Frieden, ein gutes Einkommen und die persönliche Freiheit.

1. Frieden und Sicherheit

Das am häufigsten genannte Thema erscheint zunächst sehr abstrakt: der Frieden. Schwer zu messen, in einem Land, in dem schon lange kein Krieg mehr stattgefunden hat. Doch die Deutschen fühlen sich von den Krisen anderswo bedroht. Flüchtlinge kommen ins Land, Terroranschläge haben sich inzwischen auch hier ereignet. Sie fürchten sich sowohl vor Rechtsextremen als auch vor Islamisten.



Sie wünschen sich auch deshalb mehr Schutz und eine bessere materielle Lebensqualität für die Menschen anderswo auf der Welt. Ihre Kinder und Enkel sollten außerdem durch verantwortungsvolles Wirtschaften, nachhaltigen Konsum und Klimaschutz in Sicherheit leben können.



Die Menschen brauchen zudem auch ein sicheres Gefühl privat zu Hause. Zwar geht die Kriminalität insgesamt zurück und manche Bedrohung wird subjektiv stärker empfunden als sie ist. Aber tatsächlich gab es in vielen Städten mehr Einbrüche in der jüngsten Vergangenheit. Und Diebstähle werden seltener aufgeklärt als andere Straftaten. Immer wieder war wohl auch deshalb der Wunsch nach einer starken Polizei und einer Justiz, die durchgreift, Thema.



2. Das Einkommen

Das zweite häufig genannte Thema ist ganz konkret. Für ein gutes Leben brauchen die Menschen Geld, das heißt ein verlässliches Einkommen. Befristete Verträge und Minijobs machen eher nicht glücklich. Sie wollen einen gerechten Lohn, also angemessen bezahlt werden, um davon auch gut leben zu können. Die Einkommen sollen außerdem gerecht verteilt werden. Denn noch immer verdienen zum Beispiel Frauen weniger als Männer. Und sie wollen so viel arbeiten, wie es für sie passt. Die Frauen meist ein wenig mehr, die Männer weniger.

3. Persönliche Freiheit

Hier greift auch schon der nächste Wert, der den Menschen besonders am Herzen liegt. Die Bürger wollen eigenverantwortlich entscheiden können, wie sie leben möchten. Sie wollen ihre Meinung sagen dürfen, sie wollen glauben und tun, was sie wollen. Dazu gehört auch der Wunsch, mehr an politischen Entscheidungen teilzuhaben. Manche wünschen sich dazu mehr Volksbefragungen und -entscheide. Andere eher mehr Transparenz und Dialog.